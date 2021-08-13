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心肌炎｜開頭似感冒易忽視 小心猝死風險
27 分前
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心肌炎mRNA疫苗冒感徵狀血管張力素轉化酶抑制劑β受體阻滯劑利尿劑抗生素抗病毒藥心臟起搏器心臟移植
心肌炎｜開頭似感冒易忽視 小心猝死風險
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心肌炎｜開頭似感冒易忽視 小心猝死風險

早前港大研究團隊發現，如果經靜脈注射接種mRNA疫苗，有可能導致心肌炎或心包炎。雖然這些都是罕見的疫苗副作用，但大家也應該先認識相關的徵狀，萬一遇上相同的情況，亦可以及早求醫，減低對心臟的傷害。

 

心肌炎症狀易混淆

患上心肌炎，起初會有咳嗽、喉嚨痛、發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等表徵，與冒感和腸胃炎其實十分相似，或會令人混淆。由於心臟肌肉發炎會令泵血功能下降，氧氣輸送受阻，大大影響患者的運動量，可能上落一、兩層樓梯已氣喘如牛。另外，亦有可能出現手腳水腫、面色蒼白、冷汗等表徵。心臟方面可能會有心跳不規則、心悸、胸悶胸痛等，情況嚴重甚至會休克、猝死，所以出現症狀的話必須立即求醫。

 

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心肌炎初期症狀與感冒相似，會發燒、咳嗽等。

嚴重心肌炎要換心

治療方面主要因應嚴程度和致病原因而定，常用的有血管張力素轉化酶抑制劑、β受體阻滯劑、利尿劑等，以減低心臟的負荷；有需要時或使用類固醇減輕炎情況。如果心肌炎由細菌或病毒引起，便需要抗生素或抗病毒藥。情況較嚴重的話，有可能要暫時性植入心臟起搏器防止情況惡化，但如果心臟損傷嚴重，便可能要考慮心臟移植作治療。

 

相關新聞：新冠疫苗｜港大研究：復必泰誤入靜脈或致心包炎　倡確保疫苗注射到肌肉

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心肌炎情況嚴重，或須暫時性植入起搏器維持正常心跳減輕症狀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/心肌炎｜開頭似感冒易忽視-小心猝死風險-281515
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