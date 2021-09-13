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忽視胃酸倒流 小心侵蝕食道
6 小時前
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忽視胃酸倒流 小心侵蝕食道
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食無定時及作息混亂為都市人常見的不當習慣，而這些看似平常的習慣，長期下去會增加胃酸倒流的風險。數據指大概每10人，就有1至2人有胃酸倒流，惟不少人輕視其嚴重性，以為此病只會影響胃部。腸胃肝臟科專科醫生何佳鈿指，「嚴重胃酸倒流同時可引起食道潰瘍及哮喘等症狀，持續惡化更可致食道癌。」
 

不少人以為胃酸倒流的症狀只會影響胃部，忽略了其他可能出現的病徵。除了嘔酸水、火燒心及胃酸湧上喉嚨這些病徵外，胃酸倒流亦可能引起非典型症狀，當胃酸倒流至氣管及咽喉，或引致發炎、咳嗽、聲沙及心口痛，嚴重者亦可能出現氣管收縮的情況，引起哮喘症狀。


食道發炎潰瘍
胃酸倒流的高危組別為生活壓力大及飲食習慣混亂的人士。何佳鈿憶起曾有名生活緊張的40歲男患者，出現火燒心及胃酸倒流等症狀，持續一個月後終求診，才發現食道發炎及出現潰瘍，症狀嚴重。何佳鈿強調，「如胃酸倒流持續惡化，不僅可導致食道潰瘍及狹窄，甚至演變成癌前病變巴洛氏食道症，增加患上食道癌的風險。」

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何佳鈿指如胃酸倒流引起食道潰瘍，可演變成癌前病變巴洛氏食道症。

長效紓緩症狀
當出現症狀的人士求診，醫生會按照狀況建議不同檢查，對於症狀持續且較年長者，醫生會建議照胃鏡或內視鏡，以排除癌症及其他併發症的可能性；對於較為年輕的患者則建議服用質子泵抑制劑，如症狀得以減輕，則可確定病人患上胃酸倒流。
治療胃酸倒流主要分為藥物治療及手術治療，藥物治療主要包括抑制胃酸劑、H2受體阻斷劑以及質子泵抑制劑。質子泵抑制劑可透過抑制胃壁細胞上的質子泵，減少分泌胃酸，減低胃酸倒流入食道的風險。近年亦有新一代改良型質子泵抑制劑，備有兩段釋放技術，可更長效紓緩症狀。前文提及的患者在發現症狀後，以改良型質子泵抑制劑治療，並配合飲食習慣的調整，3個月後便痊愈。


預防從飲食
及日常習慣入手
要避免胃酸倒流的出現，醫生建議應從飲食及生活習慣入手，避免朱古力、含咖啡因或酒精、油膩及刺激性食物，因其會導致消化功能減弱及括約肌鬆弛。另外，亦應避免睡前用膳，進食及睡眠時間應相隔最少2至3個小時，以免食物逆流。

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患者飲食上要避免朱古力、油膩食物等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/忽視胃酸倒流-小心侵蝕食道-284661
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