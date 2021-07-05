急需換肝丨活體捐贈有乜風險同後遺症 捐右肝死亡率高啲？

14個月大男嬰區柏熙因為急性肝衰竭已陷入昏迷，但雙親因為脂肪肝和曾做過手術等因素而不宜作活體捐肝，情況危急。然而基於父母的政治取態，網民由祈禱變成「不了」；加上區太一句「手術前後有家人照顧更佳」，被網民指其涼薄，認為疫情下加重捐贈者的經濟負擔。其實區太的「提醒」也間接點出了活體捐贈所承受的風險，以及潛在後遺症的擔憂。

活體捐肝有何風險和後遺症？