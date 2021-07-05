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急需換肝丨活體捐贈有乜風險同後遺症 捐右肝死亡率高啲？
9 分前
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急需換肝區柏熙區太急性肝衰竭活體捐贈屍肝死亡風險左肝右肝併發症休養家人照顧
急需換肝丨活體捐贈有乜風險同後遺症 捐右肝死亡率高啲？
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肝臟移植手術是一項非常大的手術，絕對有死亡和後遺症風險。(互聯網圖片)

14個月大男嬰區柏熙因為急性肝衰竭已陷入昏迷，但雙親因為脂肪肝和曾做過手術等因素而不宜作活體捐肝，情況危急。然而基於父母的政治取態，網民由祈禱變成「不了」；加上區太一句「手術前後有家人照顧更佳」，被網民指其涼薄，認為疫情下加重捐贈者的經濟負擔。其實區太的「提醒」也間接點出了活體捐贈所承受的風險，以及潛在後遺症的擔憂。

活體捐肝有何風險和後遺症？

  • 捐肝大致可分「屍肝」和「親屬活體捐贈」兩種，前者機率更低，後者需要親屬年齡18至55歲、血型要脗合、BMI身體指數要30以下、沒有脂肪肝、沒有乙型或丙型肝炎、未曾做過上腹手術和無酗酒。
  • 換肝手術屬於大型手術，動輒需時6小時，對捐贈者造成身體和心理壓力創傷。
  • 有統計指如捐贈右肝(即肝臟的三分之二)，死亡風險可達0.5%；而左肝(即肝臟的三分之一)的死亡風險則約0.1%。
  • 捐肝之後會有20%出現併發症風險，如內出血、腹腔內感染、膽管阻塞或膽汁滲漏、腹水等情況。
  • 捐贈肝臟的大小，要視乎實際需要，如捐贈到受贈者體重的0.8%以上才能夠用；另外女性肝臟較男性小。
  • 捐贈後必須要在家完全休養1至3個月，視乎捐肝者本身是否從事體力勞動工作。而且肝功能初期受損，疲倦感可持續1個月，期間需要家人照顧。
  • 肝臟有高再生能力，基本上術後1個月已可回復本來80%體積；術後6個月可能生長至原來90%體積。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/急需換肝丨活體捐贈有乜風險同後遺症-捐右肝死亡率高啲？-274707
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