打針｜靜脈注射、肌肉注射有咩分別？

港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的研究團隊，發現靜脈注射mRNA新冠疫苗，或會導致心肌炎和心包炎，風險比肌肉注射大得多。靜脈注射和肌肉注射兩種注射方式，其實有甚麼分別？注射時又如何分辨正使用哪種注射方式？

靜脈注射見效快

靜脈注射是指將藥物或營養液等，直接注射到靜脈之中，注射前一般會找出血管位置，再將針筒打斜插入靜脈，以慢速注射，「吊鹽水」、注射止痛藥等多數以此方法，好處是見效快。位置上則多選取手或腳的靜脈，如手腕、前臂、大腿等。

肌肉注射刺激小

肌肉注射雖然不是直接入血，但亦有效吸收藥物，而且肌肉知覺神經較少，因此一些較刺激性的藥物，不適合皮下注射時，可採用肌肉注射方式進行。多款疫苗都以此方式接種，包括新冠疫苗，針筒會垂直於皮膚表面並刺入較深位置，並可快速注射藥物。注射的位置則多選擇上臂或者臀部。

其他注射方式還有皮下注射、皮內注射、動脈注射、脊膜內腔注射、腹腔注射等，均有不同好處和適用範圍。而接種疫苗時，只要看見針筒直刺，並刺得較深，就是肌肉注射，毋須太擔心心肌炎和心包炎的副作用。