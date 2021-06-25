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抗病3寶 提升內在防護力
12 小時前
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內在防護力維他命C抗氧化神經傳導物質自由基壓力荷爾蒙維他命D強化骨骼免疫細胞自體吞噬日曬植化素抗發炎蔬菜
抗病3寶 提升內在防護力
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提升內在的防護力，更能阻截病菌侵襲。(互聯網圖片)

為了對抗疫情，一年多來大家都減少外出，亦有戴口罩及勤洗手，如果能夠同時提升內在的防護力，更能阻截病菌侵襲。自我防護力與食物有很大關係，而攝取足夠的維他命C、D和植化素等三種營養素，對於提高抵抗力十分重要。

維他命C在細胞修復與免疫系統的運作中扮演重要角色，可以對抗自由基、加強抗氧化能力，亦有助合成重要的神經傳導物質，調節體內壓力荷爾蒙。很多蔬果也含有豐富的維他命C，但烹調時高溫就容易令營養素流失，所以毋須加熱的沙律或水果，可說是最合適的攝取方式。如橙，石榴、釋迦、龍眼和奇異果等水果都有大量維他命C。

至於維他命D則不止幫助鈣質吸收，強化骨骼，還有抵抗感染、強化抗菌及增強免疫細胞自體吞噬的作用，有助保護呼吸系統抵抗感染。攝取維他命D可以透過日曬或飲食，前者只要每日曬10至15分鐘便夠，而深海魚、乾冬菇及蛋黃等都是良好的營養來源。

植化素被認為有抑制細菌、抗發炎及過敏的作用，而不同蔬果能提供不同的植化素，所以平日烹調時宜選擇不同顏色的蔬菜，以攝取均衡及足夠的營養。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/抗病3寶-提升內在防護力-273764
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