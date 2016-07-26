新冠肺炎丨突破性感染和混合免疫力 抗體減少代表疫苗變弱？

特區政府遲遲沒有通關時間表，負責籌統疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權早前表示，長者新冠疫苗接種率持續不理想，呼籲各界出盡辦法鼓勵長者打針；另一方面，面對接後疫苗後3個月抗體水平下跌，對於效力減弱的憂慮，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日舉行聯席會議後表示，截至昨日約459.7萬人接種最少一劑疫苗，佔適齡人口68.3%，專家建議特定人士應打同款第三針，甚至混打溝針。

對於愈來愈多接種疫苗後應確診新冠肺炎「突破性感染」個案，不少地區都為施打第三針加強劑而意見不一。到底甚麼是「突破性感染」？有評論認為有「混合免疫力」的人，毋須打第三針，那麼何謂「混合免疫力」？

甚麼是「突破性感染」？

突破性感染英文稱為「Breakthrough Infection」，又稱「穿透感染」，是指接種全劑量疫苗後的感染情況。本身接種疫苗是為了預防感染、重症和死亡，惟疫苗並非100%防止預防感染。然而科學家已表明接種全劑量疫苗後染疫，重症和死亡率較未接種疫苗人士少得多，如美疾控中心數據顯示，重症和死亡率會低25倍。

甚麼是「混合免疫力」？

至於有科學家認為，如果民眾已有「混合免疫力」，那麼很大機率毋須接種加強劑來加強免疫力。混合免疫力英文為「Hybrid Immunity」，是指新冠肺炎康復者再接種全劑量疫苗，之前《科學》期刊有報告指，擁有混合免疫力的人士，抗體水平較只接種疫苗和單純感染人士，分別高25倍和100倍。

「突破性感染」對Delta變種抗體水平增34倍 比第三針還要高

科學家仍在研究免疫系統對突破性感染的反應，美國拉荷亞過敏和免疫學研究院Alessandro Sette博士指，「突破性感染可能是自身免疫系統的助燃劑，如果你願意染疫的話。」研究發現突破性感染對Delta變種的中和抗體水平增加34倍，比打第三針增加5至17倍為高。

莫非要推高突破性感染率？

綜合上述論點，那麼是否代表應推高突破性感染率，並取代第三針作為防疫措施？不少科學家指不應太早下定論。因為全球大規模普及接種疫苗不到一年，完成全劑量接種至少6個月後的保護率數據仍有限，加上有民眾會在沒有檢測情況下，誤判自己染疫並有足夠免疫力，那是一件相當危險的事。

對於疫苗效力的憂慮，英國曼徹斯特大學生物醫學教授Sheena Cruickshank認為，抗體水平多寡只是免疫反應的衡量指標之一，免疫系統還有負責殺滅病毒的T細胞，以及啟動免疫機制的免疫記憶，而研究發現這兩項並無衰減情況，「即是就算不能防止感染，但體內仍足夠殺死入侵病毒，導致無症狀或輕症感染。」

新冠肺炎丨突破性感染和混合免疫力 抗體減少代表疫苗變弱？