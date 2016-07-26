通關｜整體接種率仍不足七成 聶德權盼市民鼓勵長者打針助通關

負責籌統疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權表示，本港新冠疫苗供應充足，現時政府在科興及復必泰疫苗各購買了750萬劑，一旦決定接種第三針，各區接種中心會作出相應配合，但現時最重要是盡快推高疫苗接種率至七成。

本港整體接種率為67.8%

聶德權指，目前整體疫苗接種率僅為67.8%，其中長者的接種率不理想。他希望市民鼓勵身邊長者盡快接種，強調香港市民接種疫苗後有更強保護，才能回復正常生活，有望通關及對外出行等。

至於有關接種第三針的安排，聶德權稱，有待專家下周三討論是否建議接種第三針疫苗加強劑，並由食物及衛生局作決定。

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