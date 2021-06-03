早發精神病丨研究指青少年攝取足夠奧米加3 24歲患精神病風險降56%

現今青少年易受精緒困擾，令精神病發病有年輕化趨勢。外國一項研究表明，如果在青少年時期攝取足夠奧米加3脂肪酸，到24歲時患上精神病的風險可大降56%，認為在青春期攝取較多DHA(一種通常存在於油性魚類或膳食補充劑中的奧米加3脂肪酸)，可能具有潛在的預防作用，降低成年早發精神病的風險。

愛爾蘭皇家外科醫學院為3,800多名青少年，分別在17歲及24歲進行精神病、抑鬱症和廣泛性焦慮症的評估，並從中收集了他們的血液樣本，測量內含omega-6脂肪酸(通常會增加體內炎症)和omega-3脂肪酸(通常會減少炎症)的水平。

研究人員發現，24歲患有精神病、抑鬱症和廣泛性焦慮症的人，其血液omega-6含量高於omega-3。而在一組超過2,700名隨時間推移被追蹤的人中，17歲時DHA水平較高的青少年，在7年後(即24歲時)患精神病的可能性降低56%。研究人員就算考慮其他因素，結果仍一致。

雖然團隊仍需進一步研究omega-3和精神疾病之間的影響機制，但估計減少炎症跟大腦不正常連接有所關係。有關研究已於《Translational Psychiatry》發表。

(來源：愛爾蘭皇家外科醫學院)

網址：https://www.rcsi.com/dublin/news-and-events/news/news-article/2021/05/low-levels-of-omega-3-associated-with-higher-risk-of-psychosis