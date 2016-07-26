早醫面癱 免留後遺症

早前政府更新新冠疫苗安全監察報告，發現多宗懷疑貝爾面癱個案，可能與接種疫苗有潛在關聯。遠志中醫註冊中醫師李騫賢指出，面癱於中醫稱為口眼歪斜，患者宜把握發病首兩周治療黃金期，以免留有後遺症。

從中醫角度，面癱發病並無季節性，而且好發年齡不定，男女老幼都可突然發病，而且發病急促，以單側面部為主。李騫賢表示，「病因多為人體正氣不足，即抵抗力較差，以致脈絡空虛，當風寒或風熱之邪侵襲面部，便導致血氣不通，阻礙肌肉吸收營養，形成表情肌癱瘓的情況。

鼓腮會漏氣

面癱最明顯的表徵，是患者單側面部麻木，感覺減退，表情肌癱瘓鬆弛，未能做出皺眉、露齒笑的表情，當鼓腮、吹氣時有漏氣情況。李騫賢續指，「較特別是患側額變和鼻唇溝(苦紋)變淺、口角下垂、眼瞼或未能閉合，甚至有部分患者患側舌前三分二味覺減退或消失、聽覺過敏、耳後疼痛或刺痛的表現。」雖然面癱不會影響咀嚼和吞嚥功能，但患者進食時或有食物滯留於面和牙齒之間，用餐後宜漱口清潔口腔。

可造成眼疾

或者患者以為面癱是小事，會自然康復而沒有積極求醫，李騫賢便提醒，「一般認為面癱可分三期，病發起計7日內是急性期，第8日至兩個月是恢復期，兩個月後是後遺症期。治療應把握發病首兩周的黃金期，除了恢復率較高外，若病情遷延日久，癱瘓了的肌肉或出現攣縮，比另一邊面更為緊張；加上肌肉長期供血不足，面神經的損傷就更難康復。如果3個月至半年未能恢復的話，將變成長期的後遺症。」同時要留意如眼睛長期未能閉合，或致眼乾、眼發炎或其他眼疾；而面容的改變，也有可能造成自卑等心理障礙，影響社交生活。

針灸結合中藥

中醫治療面癱，一般採取針灸結合中藥，因可達到協同效應，有效疏通經絡、祛風散寒，快速減輕徵狀，提高痊愈率。針灸時會按照患者發病時間長短，選擇不同的穴位和針刺手法，選穴以面部為主，結合遠端如手、足部的穴位為輔作治療。李騫賢解釋，「急性期一般不會刺激患側面部，而會選用正常邊的攢竹、陽白、絲竹空、地倉、頰車等穴，配合遠端的合谷、太沖等穴。恢復期則會針刺患側穴位，並配合拔罐閃罐，有需要亦可在大椎穴或頸部穴位作刺絡放血，促進面部氣血運行，濡養筋脈。」

注意保暖勿吹風

由於面癱與人體正氣和風邪有關，欲作出預防，飲食宜均衡健康，多喝水、堅持運動以提升免疫力。日常亦要注意保暖，避免面部受寒吹風，如使用頸巾、披肩、口罩等。李騫賢建議患者亦應注意保暖，不能閉眼者同時要戴眼罩或眼鏡，擋風擋塵以免刺激眼睛，每日使用眼藥水保持眼睛濕潤和預防感染。