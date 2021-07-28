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易出汗丨排汗能降溫 排毒 減肥 其實容易出汗係咪好事？
5 小時前
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易出汗丨排汗能降溫 排毒 減肥 其實容易出汗係咪好事？
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易出汗到底是否好事？

大熱天時稍一活動就會大汗淋漓，就算多次洗澡也會轉頭一身汗。有些人動不動就大汗疊細汗；有些人卻不易出汗；有些人一旦出汗，就會黏稠兼散發濃烈體臭；有些人的汗水卻清爽無味。排汗是人體正常的生理現象，能夠調節體溫、帶走身體上的廢物、消耗熱量與排出水分達至減肥效果。

正常來說「不出汗」並非好事，那麼容易出汗是否代表健康？原來不同的出汗位置，正暗藏疾病警號；然而汗水本身原來也有分「好汗水」與「壞汗水」；此外透過汗腺訓練，可令汗水「變好」？就等有「汗博士」之稱，專門研究汗症專家，日本醫學博士五味常明，同大家分析有關汗水的疑惑。

出汗很重要 因為要保護你的大腦
出汗是人類非常重要的生理現象。汗液的主要作用是防止體溫在蒸發時因汽化熱而升高並保持恆定。體溫調節是為了保護身體內細胞和器官，尤其是大腦，免受高溫影響。因為大腦對熱很敏感，所以當你感覺到熱的時候，身體會透過出汗來調節體溫並防止大腦過熱受損。

汗水有好壞之別
一個人出生時，體內大約有500萬個汗腺，但實際上並非所有汗腺都是「活躍」的。以日本人來說，會出汗的汗腺平均數量約為230萬個，換句話說，超過一半汗腺處於休眠狀態。

汗水的來自血液，汗腺會吸收血漿，但不包括血液細胞，以汗液的形式排出體外。汗腺具備重要的過濾功能，將人體多餘的鹽分、礦物質等廢物排出體外，同時汗液又會被人體重新吸收，以免成分過度排走。理論上如果汗腺有效發揮過濾功能，汗水剩餘的大部分都是水，這種光滑且無味道的便是「好汗」。

反之，如果汗腺過濾功能不好，就會產生濃稠、黏稠的「壞汗」，那就是由於汗液殘留血漿成分。這種汗水不利於預防中暑，因為很難蒸發，體溫也較難降低。而且「壞汗」更易讓細菌孳生，才會在出汗後瞬間產生異味。

想出「好汗」 可以訓練汗腺
汗液又黏又稠，反映皮膚的汗腺功能不正常。汗腺需要經常運作使用，才會不致失去功能。如果因為不想出汗而經常呆在冷氣房裡，或者缺乏運動而很少出汗，汗腺功能會快速下降。

為了不會阻礙汗腺的發育，重要的是讓汗腺正常運作並大量出汗。通過進行「汗腺訓練」，將減弱的汗腺得到一定程度的恢復。方法是將42至43°C的熱水倒入浴缸中，僅浸泡手肘和膝蓋以下約15分鐘。這種情況下應該會在大約5分鐘內出汗，再靠風扇蒸發汗水，自然降低體溫。每天反覆進行，便可令汗腺的功能會逐漸增強，容易出「好汗」。

汗臭與出汗位置是健康的「晴雨表」
男性汗腺較女性多，而男性荷爾蒙會使皮脂腺的分泌活躍，令他男性出汗較困擾。另外年過40歲的男性，出汗時易有一陣「老人除/老人味」，那是由於皮脂腺氧化。這些被稱為「代謝氣味」，反映體內的膽固醇可能會被氧化，增加與生活習慣相關的疾病風險，所以經常有體臭，身體肯定出現問題。

此外出汗的不同位置也反映不同疾病的警號。例如：

  1. 只會在臉部出汗：更年期女性荷爾蒙變化導致自律神經失調，造成潮熱令臉部大量出汗。另外患柏金遜症的人因為自律神經失調，體溫調節機能低下，導致四肢冰冷，反而胸部以上部位，尤其是臉部容易大量出汗。
  2. 後腦髮際線出汗：後腦髮際線處冒汗，屬於低血糖的「冷汗」，多伴隨發抖、頭暈、想吐，此時立即吃糖果，即可補充糖分。
  3. 汗水集中在腋下：代表精神壓力和煩惱造成，需要放鬆心情來紓解。
  4. 全身濕透出汗：患上甲狀腺機能亢進(甲亢)會令全身容易冒汗，怕熱和易累，並出現心悸、體重下降等症狀。
  5. 汗水集中上半身：糖尿病會引發神經病變，導致下半身無法正常排汗，汗水便會轉移至上半身排走，造成上半身大量出汗。
  6. 夜晚睡眠出汗：這種情況又稱「盜汗」。如果深層睡眠時也不停流汗，反映長期承受情緒或壓力令心臟受到壓迫，刺激交感神經，造成不自主流出冷汗，且排汗後身體虛弱。如果情況持續，反映有患白血病、肺結核甚至癌症等風險。 
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有「汗博士」之稱，專門研究汗症專家，日本醫學博士五味常明，同大家分析出汗問題。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/易出汗丨排汗能降溫-排毒-減肥-其實容易出汗係咪好事？-278049
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