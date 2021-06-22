朱古力瘤｜子宮內膜異位 釀不育危機

朱古力可引發國安危機，而朱古力瘤則可影響女士，或出現不育危機！朱古力瘤以外表咖啡色似古朱力而命名，正名稱是子宮內膜異位，當內膜組織生長在卵巢便會出現朱古力瘤，亦有可能依附於輸卵管、子宮肌肉層、盆腔等不同地方，導致炎症等問題。

朱古力瘤症徵狀要留意

患上子宮內膜異位，有些人生活會嚴重受影響，但亦有部分人沒有任何不適。而常見的徵狀包括了可影響日常生活的經痛、經血過多、長期下腹疼痛、行房時或之後感痛楚、甚至月經期間有便秘、肚瀉等情況。嚴重者或會引致黏連，令卵子不能通過輸卵管而減低受孕機會。

隨周期形成朱古力瘤

子宮內膜異位即子宮內膜組織在子宮以外地方不正常增生，隨女性周期，有關組織會在卵之後變厚，如子宮內膜異位發生於卵巢表面，月經時便會同時剝落流血，久而久之便形成血瘤，即朱古力瘤。

朱古力瘤輕微可藥物治療

如情況未至嚴重，可以先用荷爾蒙藥物治療，如口服黃體素、避孕藥等，以控制子宮內膜組織的增生速度，甚至縮小朱古力瘤，並防止病情惡化。可是若病情嚴重，便有需要手術切除異位組織，甚至整個子宮或卵巢，因此如欲保留生育能力，出現病徵的話宜及早求醫。