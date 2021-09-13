減肥｜熱量赤字計數難 少油走甜撇汁最實際

減肥時經常說要「食少啲」、造出「熱量赤字」、「計卡路里」，雖然很實際，但概念上還是有點虛無飄渺，如何可以不用太複雜，就可以做到不俗的效果呢？可以試試以下方式：

減肥｜避免多餘油脂

無論是肉類上的「肥膏」、皮，還是煮食用的油，都是脂肪。雖然人體不錯是需要脂肪，不過一般進食肉類的分量，都大概可以滿足身體需要。因此自家煮食時，可以盡量少用油，並應選擇營養較佳的橄欖油、菜籽油等，有助減低壞膽固醇。若工作上不可避免外出用餐，食材上則應多選魚、雞，含油量相對較低，並揀選蒸、煮、烚的菜式，避免煎、炸、炒的烹調方式。值得一提，炒粉麵飯一樣很多油。另外，碟頭飯上的醬汁，也是少吃多滋味，撇得就撇！

減肥｜戒掉添加糖

不少人為減肥會戒澱粉質，但它始終是人體能量主要來源，完全戒掉的話容易有氣無力。而添加糖方面卻有研究指出即使攝取沒有超標，也會增加脂肪肝和糖尿病風險，故此要戒掉的不是白飯，而是添加糖，即白砂糖、蔗糖、果糖等。實際執行上，即糖果、零食、甜品可免則免，而飲品方面記得「走甜」！

減肥｜運動保肌肉

如果可以做得到以上的飲食習慣，其實已可減少很多不必要的熱量吸收，相對地又不算太過犧牲「人生樂趣」。要留意在熱量赤字的狀態下，肌肉難免有所留失，因此不妨配合阻力訓練，並提升蛋白質攝取，減少肌肉的流失量，有助維持身體整體健康。

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