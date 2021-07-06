濕疹｜飲食忌生冷、發物

飲食對於濕疹患者，是一個重要的誘發因素，因此中醫常會叫病人戒口。可是如何才是正確戒口呢？

發物

皮膚有毛病，中醫都會叫患者勿吃「發物」，但何謂發物？包括甲殼類海鮮如蝦蟹、蠔、蜆等，還有鵝、竹筍、草菇、發酵食物、不新鮮食物、花生等。

辛辣

港人愛火鍋，近年亦興起酸菜魚、雞煲、麻辣火鍋等，還有冬天流行的薑茶，這類辛辣刺激的食物，在濕疹發病時都應避免，以免身體積熱，加劇濕疹病情。

生冷

雪糕、雪條、凍檸茶、汽水等凍冰冰的食物飲品，當然屬生冷之列，然而生的菜和肉，例如蔬菜沙律、日本菜的壽司魚生，亦包括在內，濕疹患者應少食。中醫師特別提醒，早餐更不應吃生冷，有些人會自製果汁或蔬菜汁做早餐，易傷脾胃，因為脾胃猶如人體抽濕機，以及消化吸收養分，如果弄壞脾胃，除了濕疹難愈，長遠身體都會變差。

水果小心過量

濕疹患者不宜吃水果？非也，可以適當地吃，一如營養師建議，每日吃兩至三分就好。如果吃太多，甚至代替正餐，就會過分生冷。當然也不應雪凍吃。

勿過分戒口

有些患者會嚴守戒口的戒律，甚至矯枉過正，只吃豬肉、菜心、白飯，不過這或導致營養不均衡，反對病情沒有幫助，因此生冷食物、發物及中醫師特別指明的食物要暫時戒口外，其他都可放心吃。