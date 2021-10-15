無懼打針 荷蘭研雷射打針實現無痛注射

很多人看醫生，最怕就是要打針！但日後可能不再有打針恐懼，因為荷蘭研究人員正在研發一種雷射技術，毋須針頭也能完成注射，過程「幾乎無痛」，日後小朋友不用再喊住打針。

該項無針注射構想名為「氣泡槍」(Bubble Gun)，由荷蘭Twente University暨美國麻省理工學院研究人員David Fernandez Rivas研發。他解說，氣泡槍利用雷射技術將把一小滴液體注入皮膚表層，過程比蚊叮還要快速，由於沒有觸及皮膚的神經末梢，故此不會引起疼痛，但實際感覺仍需進一步研究驗證。

他指出當液體被雷射加熱時會產生氣泡，然後裝置會以時速100公里的速度把液體推出，從而無創地穿透皮膚，表面不會留下傷口或針口。他期望這項發明不但有助提高民眾接種疫苗的意願，更能避免因為衞生問題而帶來的感染風險。

目前有關技術已成功進行皮膚組織樣本測試，預期若能獲得資助，今年內將可進行人體測試，估計最快可於一至三年後推出市場廣泛應用。據英美地區的研究，多達四分一不願接種疫苗的人都源於打針恐懼症，而尚在測試階段的氣泡槍或成為日後防疫的一大助力。