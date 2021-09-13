發燒丨打破燒壞腦迷思 原來發燒反應對身體有益！？

每個人都試過發燒，「發燒」一般是指身體內部的中心體溫≥38℃，然而大眾會認為「發燒」會損害身體，尤其是小童，坊間有所謂「燒壞腦」的說法。但其實發燒是人體生病時保護身體的重要生理現象，對於部分病患，在發燒時胡亂壓低體溫反而更危險！所以今次小編同大家講下何謂發燒？

為何人會發燒？

人體腦部底部有一個叫「下丘腦」的地方，當中有腺體掌管體溫調節，一般情況體溫會維持在37℃左右。如當人體生病出現發炎反應的時候，白血球便會製造的一些小分子刺激體溫調節中樞，令體溫定位點上升，於是身體就開始發燒。另一種「發燒」的誤解是「體溫過高」，並非因生病產生，單純是身體熱量太多無法排走，在體內累積發熱，一般就是中暑、泡溫泉、烈日當空下進行活動等情況。

那麼幾多度才算發燒呢？正如前文所言，「發燒」一般是指身體內部的中心體溫≥38℃，但介乎37.5°C至38°C之間可介定是「低燒」。至於怎樣量度體溫才較準確，大致可分額頭、耳窩、腋下、口腔、背脊與肛門，當然以肛門最接近身體內部真正溫度，因此肛門探熱最準確。至於診所常用的口腔探熱，平均比肛門低0.5℃；腋下又比肛門低0.8℃，兩者較易因皮膚黏膜、血管收縮等因素造成差異。但對於初生嬰兒，耳窩與肛門探熱並不準確，反而應該靠腋下或背脊探熱來辨別是否發燒。

迷思一：發燒對身體不好？

生病時會發燒，是一種保護身體的本能反應。有研究指適度發燒可以提升免疫系統的效能，過度使用退燒藥會壓抑免疫反應，增加患敗血病致命風險。坊間常說「燒壞腦」其實是極大的誤解，因為41℃以下的發燒不會對腦神經組織造成傷害，也沒有證據指發燒會對大腦造成永久創傷。所謂「燒壞腦」，其實是腦炎、腦膜炎對大腦造成損害，「發燒」只是這些疾病其中一項「症狀」而已。

迷思二：低燒比高燒安全？

對病人來說，發高燒的感受一定比低燒辛苦。但並不代表低燒比高燒安全，兩者根本沒有比較關係。其實低燒是身體出現病毒感染、免疫系統出現異常的反應。如果長期低燒，特別是持續兩周以上，就要求診找出病因，排除是否因肺結核、鼻竇炎、腎盂腎炎導致的感染性低燒；腸胃炎引致的功能性低燒；或是最危險的，因癌症、甲狀腺機能亢進症(甲亢)引起的非感染性低燒。

迷思三：一旦發燒 額頭敷冰可助降溫？

那只是人體表面的錯覺而已。生病發燒的生理反應使體溫上升，大腦會設定38℃以上才是正常體溫。敷冰、退熱貼等物理退燒方法，違背大腦設定讓熱量流失，不但讓病人有寒冷的不適感覺，也會增加能量消耗。尤其是有代謝疾病、慢性心肺疾病、慢性貧血等病人，發燒時敷冰可能導致代謝機制崩潰或心肺衰竭，更加危險。

迷思四：食完退燒藥又重新發燒 是否要入院吊鹽水？

事實上，各種退燒藥的效果都只能維持數小時，如果疾病的過程還沒結束，退燒後又燒起來是很常見的事情。例如呼吸道或胃腸道感染，很多時會持續發燒一周才會慢慢康復。反而要留意如果高燒不退，求醫的原因是排除其他隱藏病因，並非為轉食其他退燒藥。再者，好多人會認為，高燒不退就等於必需住院做俗稱「吊鹽水」的靜脈注射。其實發燒的過程中，病人需要流汗散熱，身體流失水分，「吊鹽水」的目的只有補充水分和營養的效果，對退燒沒有直接幫助的。