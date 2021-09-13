Am730
Am730
Am730
Am730
Health
發燒丨打破燒壞腦迷思 原來發燒反應對身體有益！？
18 小時前
#Hashtags
發燒下丘腦體溫定位點體溫過高燒壞腦免疫系統敗血病低燒額頭敷冰退燒藥吊鹽水
發燒丨打破燒壞腦迷思 原來發燒反應對身體有益！？
news-images
「發燒」一般是指身體內部的中心體溫≥38℃。(互聯網圖片)

每個人都試過發燒，「發燒」一般是指身體內部的中心體溫≥38℃，然而大眾會認為「發燒」會損害身體，尤其是小童，坊間有所謂「燒壞腦」的說法。但其實發燒是人體生病時保護身體的重要生理現象，對於部分病患，在發燒時胡亂壓低體溫反而更危險！所以今次小編同大家講下何謂發燒？

為何人會發燒？

人體腦部底部有一個叫「下丘腦」的地方，當中有腺體掌管體溫調節，一般情況體溫會維持在37℃左右。如當人體生病出現發炎反應的時候，白血球便會製造的一些小分子刺激體溫調節中樞，令體溫定位點上升，於是身體就開始發燒。另一種「發燒」的誤解是「體溫過高」，並非因生病產生，單純是身體熱量太多無法排走，在體內累積發熱，一般就是中暑、泡溫泉、烈日當空下進行活動等情況。

那麼幾多度才算發燒呢？正如前文所言，「發燒」一般是指身體內部的中心體溫≥38℃，但介乎37.5°C至38°C之間可介定是「低燒」。至於怎樣量度體溫才較準確，大致可分額頭、耳窩、腋下、口腔、背脊與肛門，當然以肛門最接近身體內部真正溫度，因此肛門探熱最準確。至於診所常用的口腔探熱，平均比肛門低0.5℃；腋下又比肛門低0.8℃，兩者較易因皮膚黏膜、血管收縮等因素造成差異。但對於初生嬰兒，耳窩與肛門探熱並不準確，反而應該靠腋下或背脊探熱來辨別是否發燒。

迷思一：發燒對身體不好？

生病時會發燒，是一種保護身體的本能反應。有研究指適度發燒可以提升免疫系統的效能，過度使用退燒藥會壓抑免疫反應，增加患敗血病致命風險。坊間常說「燒壞腦」其實是極大的誤解，因為41℃以下的發燒不會對腦神經組織造成傷害，也沒有證據指發燒會對大腦造成永久創傷。所謂「燒壞腦」，其實是腦炎、腦膜炎對大腦造成損害，「發燒」只是這些疾病其中一項「症狀」而已。

迷思二：低燒比高燒安全？

對病人來說，發高燒的感受一定比低燒辛苦。但並不代表低燒比高燒安全，兩者根本沒有比較關係。其實低燒是身體出現病毒感染、免疫系統出現異常的反應。如果長期低燒，特別是持續兩周以上，就要求診找出病因，排除是否因肺結核、鼻竇炎、腎盂腎炎導致的感染性低燒；腸胃炎引致的功能性低燒；或是最危險的，因癌症、甲狀腺機能亢進症(甲亢)引起的非感染性低燒。

news-images
生病時會發燒，是一種保護身體的本能反應。(互聯網圖片)

迷思三：一旦發燒 額頭敷冰可助降溫？

那只是人體表面的錯覺而已。生病發燒的生理反應使體溫上升，大腦會設定38℃以上才是正常體溫。敷冰、退熱貼等物理退燒方法，違背大腦設定讓熱量流失，不但讓病人有寒冷的不適感覺，也會增加能量消耗。尤其是有代謝疾病、慢性心肺疾病、慢性貧血等病人，發燒時敷冰可能導致代謝機制崩潰或心肺衰竭，更加危險。

迷思四：食完退燒藥又重新發燒 是否要入院吊鹽水？

事實上，各種退燒藥的效果都只能維持數小時，如果疾病的過程還沒結束，退燒後又燒起來是很常見的事情。例如呼吸道或胃腸道感染，很多時會持續發燒一周才會慢慢康復。反而要留意如果高燒不退，求醫的原因是排除其他隱藏病因，並非為轉食其他退燒藥。再者，好多人會認為，高燒不退就等於必需住院做俗稱「吊鹽水」的靜脈注射。其實發燒的過程中，病人需要流汗散熱，身體流失水分，「吊鹽水」的目的只有補充水分和營養的效果，對退燒沒有直接幫助的。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/發燒丨打破燒壞腦迷思-原來發燒反應對身體有益！？-284551
#Hashtags
發燒下丘腦體溫定位點體溫過高燒壞腦免疫系統敗血病低燒額頭敷冰退燒藥吊鹽水
Am730

胃氣脹｜脹脹谷谷 食嘢食太快都出事

洋蔥好處多 生吃有益熟食亦無妨

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
胃氣脹｜脹脹谷谷 食嘢食太快都出事
Am730
Am730
洋蔥好處多 生吃有益熟食亦無妨
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多