眼睛唔補好易老? 攝取葉黃素預防致盲黃斑病變

返工用電腦，放工睇電視煲劇玩手機，黃斑點長期接收大量高能量藍光，日積月累之下，小心出現黃斑病變！黃斑點一旦退化或被破壞，中央視力便會永久受損，無法修復；而隨著年齡增長，黃斑點色素亦會減少，增加患上老年黃斑病變的風險，情況嚴重甚至致盲。要保護黃斑點，除了注意日常生活習慣外，攝取足夠的葉黃素同樣重要。葉黃素有助阻隔有害藍光，減少自由基產生，更可防止氧化造成視神經細胞傷害。然而，人體無法自行製造葉黃素，必須依靠外來吸收，建議每日攝取6毫克葉黃素以補充黃斑色素密度。意大利原裝進口的「博視康黃斑維生素」每片含3毫克葉黃素，再加上玉米黃質素、維他命C及E、鋅及硒，每日只需2片，就能攝取眼睛所需的葉黃素，適合年長或經常使用電子產品、閱讀人士長期服用，保持視力健康。

銷售點：萬寧、屈臣氏藥劑部及各大藥房

查詢：2213 3877

網址：www.ocuvite.com.hk

#根據2019年7月經ESD Life生活易進行產品試用及問卷調查，在127位受訪者中，94%同意服用「博視康黃斑維生素」有助維持眼睛健康，延緩眼睛衰老。

＊根據2019年3月經健康創富雜誌進行的問卷調查結果，超過90%回覆問卷的眼科醫生推薦Ocuvite®品牌。

眼睛唔補好易老? 攝取葉黃素預防致盲黃斑病變