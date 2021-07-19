睡眠窒息症兒童 長大易患高血壓

兒童呼呼大睡出現鼻鼾，不少家長都不認為有問題，但中大醫學院的研究發現，患上睡眠窒息症的兒童，會增加成年後患高血壓的風險，長遠較易患上心腦血管疾病。研究詳情已發表於國際呼吸科頂尖醫學期刊《Thorax》。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻教授表示，「阻塞性睡眠窒息症是指睡眠期間，上呼吸道受阻而出現呼吸停頓或者半窒息情況。較早前的研究發現香港約有5%學童患有此症，若有扁桃腺和腺樣體肥大、鼻敏感或肥胖，就屬睡眠窒息症高危一族。」

家長留意徵狀

李民瞻提醒，如果兒童一周內有三晚睡覺時出現鼻鼾、開口呼吸以及出汗，患睡眠窒息症風險高達八成，家長不容忽視，「同時兒童日間會有不願活動、情緒較差、記憶力下降等徵狀。」

中大醫學院兒科學系研究助理教授歐俊廷博士指出，「是次研究參與者會採用24小時動態血壓監測，日間及晚間分別每15分鐘和30分鐘記錄一次，得出更精準數據。另一方面，過往研究發現，睡眠期間血壓比日間下降少於10%的話，是將來患心血管疾病的獨立危險因素。」

晚間收縮壓較高

目前文獻顯示的兒童阻塞性睡眠窒息症與血壓上升的關聯，都只是同一時期的關係，而今次研究則可評估兒童患者與成長後血壓的關聯。中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶醫生解釋，「團隊於2003至2005年曾作出兒童阻塞性睡眠窒息症的流行病學研究，今次研究邀請並跟進當中243名兒童，作『夜間多導睡眠電圖檢查』及24小時血壓監測，平均追蹤10.4年。結果發現，相對於健康兒童，中度至嚴重阻塞性睡眠窒息症兒童成年後，晚間收縮血壓高出了6.5mmHg、夜間血壓下降少了4%；他們患高血壓的風險是健康兒童的2.5倍，夜間血壓下降少於10%的風險亦有1.3至1.8倍；長遠增加患上心腦血管疾病的風險。」研究團隊將繼續跟進同一批研究對象18至20年，了解睡眠窒息症對健康的長期影響。

及早診治

及早治療兒童睡眠窒息症，長遠有助減低高血壓風險。歐俊廷指，「如由扁桃腺和腺樣體肥大所致，一線治療是手術切除有關組織，減少阻塞；如果成因是肥胖的話，就要控制體重，若減重過程太長，可以用正氣壓呼吸機在睡眠時吹開氣道，減少窒息情況。」為防患於未然，陳晶晶認為兒童亦應養成健康飲食和運動習慣；如有鼻敏感，就要治療和控制，減低睡眠窒息症風險。