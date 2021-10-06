純天然兼免費 1招助改善情緒及睡眠質素

心情低落或睡眠欠佳，可說是現代人常見的困擾，但原來只要做一件事就可以減輕甚至消除困擾，而且方法十分簡單，完全免費，就是每日照曬足夠的天然陽光，做好防曬措施就更加毋須害怕曬太陽「療法」會帶來副作用或後遺症。

澳洲莫納什大學的研究人員，分析了逾40萬名參與英國生物銀行計劃之人士的健康資料，顯示缺乏日光照曬是抑鬱症狀、情緒低落和失眠的危險因素，觀察發現日間在戶外光線下度過的時間愈長，抑鬱症狀便愈少，使用抗抑鬱藥物的機率亦愈低，而睡眠質量則愈理想，失眠症狀會更少。有關研究將刊於12月的《Journal of Affective Disorder》。

研究人員指出，現代化的生活模式，令大部分人在清醒狀態都處於人工照明之下，而非天然的陽光之中。但實際上，接觸陽光有助身體發揮最佳的功能，原因是天然的光線對晝夜節律系統及對大腦情緒中心帶來影響，故此出現情緒及睡眠障礙的人，可以嘗試多曬太陽，或有助情緒和睡眠，到晚上則應盡量少接觸光線。若病情嚴重或持續覺得困擾就應求助專業人士。