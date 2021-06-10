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蟎蟲可致玫瑰痤瘡？
2021-06-10
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玫瑰痤瘡泛紅型丘疹型酒糟鼻眼睛型蟎蟲皮膚科專科膿皰暗瘡濕疹類固醇外塗藥維他命A酸溴莫尼定防曬洗臉
蟎蟲可致玫瑰痤瘡？
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玫瑰痤瘡為常見的皮膚病，可分為四大類，包括泛紅型、丘疹型、酒糟鼻及眼睛型。此症成因雖未有一致定論，但部分患者或與皮膚上的蟎蟲有關。現時亦有多種治療方案針對不同類型的玫瑰痤瘡，減低症狀對患者生活上的影響。

皮膚科專科醫生林嘉雯表示，「不同類型的玫瑰痤瘡症狀各有不同，如泛紅型患者的臉部容易突然或持續性泛紅，部分病人甚至會皮膚痕癢，又或洗臉時有刺痛或灼熱感。至於丘疹型患者，除臉部泛紅外，亦有可能出現發炎丘疹或膿皰，對患者造成不少困擾。」

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林嘉雯指臨床上不少人將玫瑰痤瘡與暗瘡或濕疹混淆。

易與暗瘡濕疹混淆
丘疹型玫瑰痤瘡的暗粒及膿皰與暗瘡相似，不少患者誤以為只是生暗瘡。事實上，玫瑰痤瘡的皮膚泛紅情況一般出現在臉頰兩旁、鼻或下巴位置，而暗瘡則只會在丘疹位置發紅，並可能同時有粉刺及黑頭等問題。林嘉雯又指，「臨床上不少人將玫瑰痤瘡與濕疹混淆，誤用類固醇治病。患者初時的發炎反應或會減少，但持續用藥會使病情惡化，泛紅或丘疹問題愈趨嚴重，可見及早對症下藥尤其重要。」

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玫瑰痤瘡可能與皮膚上的蟎蟲有關。

針對性對抗蟎蟲
現時醫學上未能根治玫瑰痤瘡，故治療旨在紓緩症狀及控病。治療不同類型的玫瑰痤瘡均有不同治療方案，以丘疹型玫瑰痤瘡為例，近年研究顯示，這或與皮膚上的蟎蟲有關，而患者皮膚的蟎蟲數量比一般人高出數倍。若病情較輕微，可考慮新一代外塗藥治療丘疹膿皰型玫瑰痤瘡，針對性對抗蟎蟲，比傳統藥物有效，快至兩星期起效。患者只需每天使用一次，便能有效減少達八成發炎丘疹膿皰。若病情較嚴重，一般會使用維他命A酸等口服藥物，惟副作用及限制較多，例如會使皮膚變乾燥，不適合懷孕婦女服用，故患者宜與醫生商討並制訂合適治療方案。

若希望改善臉部泛紅症狀，可考慮含溴莫尼定成分的外塗藥物，助血管收縮，最快半小時內便能改善泛紅，藥效可維持12小時。如用藥後泛紅症狀持續，且出現微絲血管擴張，可考慮激光或彩光治療。


注重保濕防曬
患者的日常清潔及護膚同樣重要。林嘉雯建議，「患者一般皮膚乾燥，不宜用熱水洗臉，建議多使用性質溫和的潤膚膏，並應盡量避免使用具酸性或磨沙成分的護膚品。防曬同樣相當關鍵，建議患者使用SPF 30或以上的防曬霜。若陽光太猛烈的話，便應避免外出。」


泛紅情況改善
一名二十多歲女患者，因皮膚痕癢及臉部經常性泛紅而求醫。可是初時誤診為濕疹，在使用類固醇後泛紅的問題愈趨嚴重，且慢慢出現膿皰，才發現患上玫瑰痤瘡。醫生因此立即停用類固醇，改為使用新一代治療丘疹膿皰型玫瑰痤瘡的外塗藥物，並依足醫生指示作日常清潔及護膚程序。約3個月後，丘疹消失不見，而皮膚泛紅的情況亦慢慢得以改善。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蟎蟲可致玫瑰痤瘡？-271361
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