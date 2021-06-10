蟎蟲可致玫瑰痤瘡？

玫瑰痤瘡為常見的皮膚病，可分為四大類，包括泛紅型、丘疹型、酒糟鼻及眼睛型。此症成因雖未有一致定論，但部分患者或與皮膚上的蟎蟲有關。現時亦有多種治療方案針對不同類型的玫瑰痤瘡，減低症狀對患者生活上的影響。

皮膚科專科醫生林嘉雯表示，「不同類型的玫瑰痤瘡症狀各有不同，如泛紅型患者的臉部容易突然或持續性泛紅，部分病人甚至會皮膚痕癢，又或洗臉時有刺痛或灼熱感。至於丘疹型患者，除臉部泛紅外，亦有可能出現發炎丘疹或膿皰，對患者造成不少困擾。」

易與暗瘡濕疹混淆

丘疹型玫瑰痤瘡的暗粒及膿皰與暗瘡相似，不少患者誤以為只是生暗瘡。事實上，玫瑰痤瘡的皮膚泛紅情況一般出現在臉頰兩旁、鼻或下巴位置，而暗瘡則只會在丘疹位置發紅，並可能同時有粉刺及黑頭等問題。林嘉雯又指，「臨床上不少人將玫瑰痤瘡與濕疹混淆，誤用類固醇治病。患者初時的發炎反應或會減少，但持續用藥會使病情惡化，泛紅或丘疹問題愈趨嚴重，可見及早對症下藥尤其重要。」

針對性對抗蟎蟲

現時醫學上未能根治玫瑰痤瘡，故治療旨在紓緩症狀及控病。治療不同類型的玫瑰痤瘡均有不同治療方案，以丘疹型玫瑰痤瘡為例，近年研究顯示，這或與皮膚上的蟎蟲有關，而患者皮膚的蟎蟲數量比一般人高出數倍。若病情較輕微，可考慮新一代外塗藥治療丘疹膿皰型玫瑰痤瘡，針對性對抗蟎蟲，比傳統藥物有效，快至兩星期起效。患者只需每天使用一次，便能有效減少達八成發炎丘疹膿皰。若病情較嚴重，一般會使用維他命A酸等口服藥物，惟副作用及限制較多，例如會使皮膚變乾燥，不適合懷孕婦女服用，故患者宜與醫生商討並制訂合適治療方案。

若希望改善臉部泛紅症狀，可考慮含溴莫尼定成分的外塗藥物，助血管收縮，最快半小時內便能改善泛紅，藥效可維持12小時。如用藥後泛紅症狀持續，且出現微絲血管擴張，可考慮激光或彩光治療。



注重保濕防曬

患者的日常清潔及護膚同樣重要。林嘉雯建議，「患者一般皮膚乾燥，不宜用熱水洗臉，建議多使用性質溫和的潤膚膏，並應盡量避免使用具酸性或磨沙成分的護膚品。防曬同樣相當關鍵，建議患者使用SPF 30或以上的防曬霜。若陽光太猛烈的話，便應避免外出。」



泛紅情況改善

一名二十多歲女患者，因皮膚痕癢及臉部經常性泛紅而求醫。可是初時誤診為濕疹，在使用類固醇後泛紅的問題愈趨嚴重，且慢慢出現膿皰，才發現患上玫瑰痤瘡。醫生因此立即停用類固醇，改為使用新一代治療丘疹膿皰型玫瑰痤瘡的外塗藥物，並依足醫生指示作日常清潔及護膚程序。約3個月後，丘疹消失不見，而皮膚泛紅的情況亦慢慢得以改善。