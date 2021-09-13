誤踩陷阱 隨時令痛風發作

很多人以為吃海鮮才會引發痛風，但除了海鮮外，還有不少生活細節也會引發痛風，一不小心關節便紅腫起來，令人痛不欲生。

痛風的發生是因為身體會從食物中攝取一種名為「普林」的成分，並經代謝形成尿酸，透過尿液排出體外，但若攝取過多普林或是身體代謝尿酸速度異常，尿酸就有可能堆積於體內，沉積於關節便會形成關節炎。由於痛楚可突如其來，故被認為痛風，且好發於手掌或腳掌的小關節，特別是腳的大拇趾最為常見，亦會有紅、腫、熱等表現。

海鮮及紅肉等普遍屬於高普林食物，但原來低普林的啤酒及甜飲，都可能會令痛風來襲，因為這些飲料會影響尿酸排出，導致尿酸更易積聚。此外，肥胖也會影響代謝功能，成為引發痛風的間接原因。

患有痛風的人，不要以為不吃海鮮和紅肉便可預防發作，其他風險因素也需要注意，並要作適當處理，因為持續炎症可導致關節關形，最終會影響患者的生活質素。專家更提醒患者平日要多補充水分和適量維他命C，幫助促進體內尿酸代謝，避免物質積聚致病。

痛風治療主要以藥物消炎和止痛，部分人或需要持續服用降尿酸藥物，以避免痛風復發。切忌自行購買成藥治療痛，否則可能對健康造成反效果。