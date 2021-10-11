Am730
Am730
Am730
Am730
Health
面試即腹痛 腸易激影響發揮
4 小時前
#Hashtags
腹痛便意腸易激綜合症精神科專科情緒健康壓力抑鬱症腸胃炎神經物質藥物治療心理治療調整生活習慣
面試即腹痛 腸易激影響發揮
news-images

不少人面對面試、考試及公開演講等重大場合都會感到緊張，然而有部分人還會出現突如其來的腹痛與便意。如身體檢查後沒有發現生理病因，便很有可能患上了腸易激綜合症。

精神科專科醫生黎榮謙指出，「腸易激綜合症與情緒健康及壓力有很大關係，患者患上抑鬱症的機率為一般人的4至6倍；而在抑鬱症患者中，也有三成人同時患有腸易激綜合症。」

news-images
黎榮謙指腸易激綜合症與情緒健康及壓力有很大關係。

壓力情緒寒暑表

腸易激綜合症是一成因未明的腸道功能性疾病，但研究亦同時指出這病症與飲食習慣、壓力與情緒健康等有關。如性格屬「緊張大師」或曾經患上嚴重急性腸胃炎的人，就有較大機率患上腸易激綜合症。此外，有研究指出當承受壓力時，大腦會向腸道釋出神經物質，減少腸內益菌的數目及多樣性；這可令腸道內的炎症指數增加，或是誘發腸易激綜合症的原因。
 

徵狀類似腸胃炎

腸易激綜合症的症狀包括肚痛、腹瀉、便秘及持續的便意，和腸胃炎相似，但持續的時間與一般腸胃炎有別。黎榮謙表示，「腸易激綜合症是一慢性疾病，患者會持續多於3個月、每星期出現一次或以上的症狀，而當受壓力困擾時，症狀會尤其嚴重。」醫生診斷此症時，會因應病者的年紀和家庭病史、其他症狀如大便有血或體重減輕等，以及身體檢查作診斷考慮，有需要時亦會安排照腸胃鏡，排除症狀由大腸癌等嚴重疾病引起的可能性。腸易激綜合症如沒有得到適當治療，它的症狀不單會影響患者的日常生活，也會影響他們在重要關頭的表現和發揮。

news-images
有研究指出當承受壓力時，大腦會向腸道釋出神經物質，減少腸內益菌數目，或誘發腸易激綜合症。

紓緩焦慮助減症狀

腸易激綜合症的治療方案包括藥物治療、心理治療及調整生活習慣三方面。抗抑鬱及抗焦慮藥物能透過調整腦部和腸道之間的神經傳遞物質，不單可減少經常同時出現的焦慮及抑鬱情緒，亦會紓緩腸道病徵。而醫生亦會針對個別患者的腹瀉或便秘等，處方相應藥物以減輕腸胃症狀。除藥物治療外，患者亦可接受心理輔導及行為認知治療，調整應對壓力和腸道病徵的方式。

黎榮謙憶述，曾有名二十多歲的女患者為音樂系大學生，常於演奏時感到緊張，導致出現腸胃不適症狀。她求診後確診患上廣泛焦慮症及腸易激綜合症，醫生按其情況處方相應的抗焦慮藥及針對腸胃症狀的藥物，患者用藥後焦慮情緒及腸道不適症狀也得到改善，令她能從容面對各重要時刻。
 

面試即腹痛 腸易激影響發揮

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/面試即腹痛-腸易激影響發揮-288751
#Hashtags
腹痛便意腸易激綜合症精神科專科情緒健康壓力抑鬱症腸胃炎神經物質藥物治療心理治療調整生活習慣

VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多