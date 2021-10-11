面試即腹痛 腸易激影響發揮

不少人面對面試、考試及公開演講等重大場合都會感到緊張，然而有部分人還會出現突如其來的腹痛與便意。如身體檢查後沒有發現生理病因，便很有可能患上了腸易激綜合症。

精神科專科醫生黎榮謙指出，「腸易激綜合症與情緒健康及壓力有很大關係，患者患上抑鬱症的機率為一般人的4至6倍；而在抑鬱症患者中，也有三成人同時患有腸易激綜合症。」

壓力情緒寒暑表

腸易激綜合症是一成因未明的腸道功能性疾病，但研究亦同時指出這病症與飲食習慣、壓力與情緒健康等有關。如性格屬「緊張大師」或曾經患上嚴重急性腸胃炎的人，就有較大機率患上腸易激綜合症。此外，有研究指出當承受壓力時，大腦會向腸道釋出神經物質，減少腸內益菌的數目及多樣性；這可令腸道內的炎症指數增加，或是誘發腸易激綜合症的原因。



徵狀類似腸胃炎

腸易激綜合症的症狀包括肚痛、腹瀉、便秘及持續的便意，和腸胃炎相似，但持續的時間與一般腸胃炎有別。黎榮謙表示，「腸易激綜合症是一慢性疾病，患者會持續多於3個月、每星期出現一次或以上的症狀，而當受壓力困擾時，症狀會尤其嚴重。」醫生診斷此症時，會因應病者的年紀和家庭病史、其他症狀如大便有血或體重減輕等，以及身體檢查作診斷考慮，有需要時亦會安排照腸胃鏡，排除症狀由大腸癌等嚴重疾病引起的可能性。腸易激綜合症如沒有得到適當治療，它的症狀不單會影響患者的日常生活，也會影響他們在重要關頭的表現和發揮。

紓緩焦慮助減症狀

腸易激綜合症的治療方案包括藥物治療、心理治療及調整生活習慣三方面。抗抑鬱及抗焦慮藥物能透過調整腦部和腸道之間的神經傳遞物質，不單可減少經常同時出現的焦慮及抑鬱情緒，亦會紓緩腸道病徵。而醫生亦會針對個別患者的腹瀉或便秘等，處方相應藥物以減輕腸胃症狀。除藥物治療外，患者亦可接受心理輔導及行為認知治療，調整應對壓力和腸道病徵的方式。

黎榮謙憶述，曾有名二十多歲的女患者為音樂系大學生，常於演奏時感到緊張，導致出現腸胃不適症狀。她求診後確診患上廣泛焦慮症及腸易激綜合症，醫生按其情況處方相應的抗焦慮藥及針對腸胃症狀的藥物，患者用藥後焦慮情緒及腸道不適症狀也得到改善，令她能從容面對各重要時刻。



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