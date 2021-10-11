響應粉紅月 拆解乳癌10個迷思

十月是「全球乳癌關注月」，而乳癌自1994年已成為本港女性最常見的癌症之一，發病率連年上升，現在平均每14位女性就有1人最終會患上乳癌。但仍有不少人對乳癌抱有各種迷思，趁今次就與大家一起拆解。

1. 乳房受傷會導致乳腺癌

乳房受傷不會引起乳癌，但創傷導致的組織變化在影像上可能與乳癌相似，看起來像不規則的腫塊，往往需要進行針刺抽取活組織進行病理分析才能正確區分。

2. 鋼圈胸圍會增加患乳腺癌的風險

以鋼圈作承托的胸圍不會增加患乳癌的風險，但醫生認為無鋼圈的胸圍會較佳，原因是鋼圈的壓迫可能對乳房下方的皮膚造成刺激，一旦引起損傷便有機會出現感染。

3. 人工受孕會增加乳癌風險

接受人工受孕的婦女，通常都需要使用由醫生處方、用於刺激卵巢產生卵子的藥物，而這些藥物屬於荷爾蒙藥物，似乎荷爾蒙陽性乳癌的生長有影響。但過去30年的觀察和分析顯示，進行人工受孕的婦女患乳癌風險與一般女性相約。

4. 穿乳環會增加乳癌風險

這是錯誤的觀念，但穿乳環可引起感染及膿腫等併發症，產生的疤痕組織更可以阻塞乳腺管，阻礙母乳餵哺困難，甚至出現神經損傷，故醫生不建議穿乳環。

5. 吃得糖多會有乳癌

暫時未有證據顯示攝取糖與患癌有直接關係，但攝取大量糖分可導致肥胖，而肥胖正正是乳癌的風險因素之一，加上長期飲用過多糖份會增加多種疾病發生，故此無論男女都應盡量少糖，尤其要避免額外添加糖分。

6. 健康的生活方式就可以消除乳癌的威脅

健康的生活模式確實可以令我們變得更健康，但暫時仍沒有方法或措施可以完全消除乳癌的風險，即使接受雙側乳房切除的女性仍有機會患上乳癌。然而，這不等於妳可以每日暴飲暴食或吸煙酗酒，始終保持身體健康對自己最為重要。

7. 家族中沒人患過乳癌，所以我不會患病

大約5%至10%的乳癌屬遺傳性，而絕大部分新確診乳癌患者均沒有家族病史。其實家族病史只是乳癌的其中一個風險因素，故此適當的篩查十分重要，年過40的女性應定期做乳房X光造影，若有家族病史則要提早至30歲開始定期篩查。

8. 乳癌只發生在年長人士身上

的而且確，女性患乳癌的風險會隨著年齡增長而上升，但本地個案確診年齡中位數為57歲，比歐美個案更為年輕，不少患者更只是三四十歲的女士，尤其是有家族病史的婦女，不但患病風險較高，病患也可能更早出現。

9. 乳房有腫塊就是乳癌

並非所有的乳房腫塊都是癌症，大部分其實是鈣化點或水泡等良性組織，但察覺乳房有硬塊時，應盡早找醫生作詳細評估和檢查，以排除是嚴重疾病的可能。

10. 男人不會有乳癌

男士其實也有乳房，故他們也會患乳癌，本港亦偶爾有男性乳癌個案，為數不多，但反映男士不能忽略乳房的變化，若有腫塊、疼痛或異常也應盡早求醫。