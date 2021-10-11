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飛蚊症突襲 小心視網膜脫落
2021-10-11
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飛蚊症突襲 小心視網膜脫落
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飛蚊症形態多樣，可以如黑點、水泡、黑絲、圓圈、雲朵等形狀。

若眼前出現黑影在飄動，而黑影的形狀呈點狀、線狀、面狀，甚至立體狀，便可能是飛蚊症。雖然大部分飛蚊症都只是退化或自然形成的雜質，但亦有部分是其他眼疾引起，嚴重可致失明，因此若發現飛蚊症，應向眼科專科醫生求診，作詳細眼底檢查，找出病因。

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譚先生(左)及李琬微(右)。

奧比斯義務眼科醫生、香港眼科學會副會長、眼科專科醫生李琬微表示，飛蚊症是眼球內的玻璃體出現雜質，「原因大致可以為三種，生理因素約佔兩成，雜質是生理性自然形成，一般出現在40歲以下人士，大多只有數點不影響視力；退化性因素則佔75%，玻璃體中的膠原蛋白老化變混濁，形成雜質，患者多為40歲以上人士；餘下5%為病理性因素，飛蚊症可由幾點到幾百點不等，常見伴有其他病徵如閃光、視力模糊、視野受損等。」

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如視網膜有裂孔而導致飛蚊，不加理會或致視網膜大範圍脫落。

可致永久失明

李琬微強調飛蚊症只是一個種症狀，並不是一種病，因此一旦出現此症，應立即向眼科醫生求診，找出病因，「如果病因是視網膜裂孔，而沒有及時做激光加固手術，就有可能讓水分經裂孔積聚在視網膜下，造成大範圍視網膜脫落，影響視力；而視網膜脫落沒有及時處理，感光細胞會因為與供應氧氣和養分的脈絡膜分離太久，缺氧受損，造成不可逆轉的視力喪失，甚至永久失明。」
 

病理性飛蚊須手術治療

飛蚊症如屬良性，暫時並沒有任何藥物可以簡單治療，不過眼內雜質位置有可能改變，如離開視力中軸或向下沉澱，或會沒那麼明顯。較大的飛蚊黑影，而位置不會太接近晶體或者視網膜，可嘗試YAG激光治療將之打散，但療效因人而異。李琬微續指，如果是病理性飛蚊症，就要根據病因作出治療，「例如玻璃體出血，範圍大且持續不退，須以玻璃體切除手術移除血塊；視網膜脫落的話，就要用手術方法讓視網膜復位，並對裂孔或撕裂位置以激光手術或冷凍手術修補並加固。」
 

恢復八至九成視力

今年50歲的譚先生，熱愛行山和水上活動，去年4月尾左眼忽然出現一點小黑點的飛蚊，起初以為只是行山太累，只滴眼藥水紓緩。數日後飛蚊由小黑點變成芝麻般大，譚生開始感到疑惑，朋友認為是視網膜出現問題著他求診，檢查眼底最終確診急性視網絡脫落，要盡快做手術。猶幸視網膜脫落位置沒有影響到黃斑點，術後視力可以恢復八至九成。術後要避免有撞擊的活動或運動，並要留意飛蚊症、閃光症狀有否再出現，若有便要盡快求醫。

奧比斯聯同香港眼科學會推出了飛蚊症自我測試，希望提升公眾對飛蚊症的關注，不妨到以下網址測試：www.orbis.org/floaterssurvey
 

飛蚊症突襲 小心視網膜脫落

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/飛蚊症突襲-小心視網膜脫落-288170
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