首推藥物資助 嚴重濕疹佳音

濕疹大多數在5歲前發生，不過成人濕疹流行率也逐年增加，現介乎2%至5%，而香港每5人便有一人一生中會患上濕疹。如果情況嚴重，濕疹更會影響睡眠、家庭，以至社交生活。聖雅各福群會惠澤社區藥房推出全港首個濕疹生物製劑藥物資助計劃，減輕中度至嚴重患者的經濟壓力。

皮膚科專科醫生胡惠福表示，濕疹即異位性皮膚炎，「成因雖未明確，但患哮喘、鼻敏感或有家族病史的人、居住環境較多污染物或致敏原會較易患病，可以因為流汗、壓力、煙酒、化學溶劑如清潔劑、花粉、塵蟎等刺激誘發。」



極痕癢影響睡眠

濕疹部位的皮膚會乾燥無光澤，常見於頭皮、關節摺曲位置、手腳、上半身等，部分位置或出現紅斑、丘疹，如反覆發炎更可致皮膚增厚或苔癬化，而且會嚴重痕癢。痕癢可妨礙患者睡眠，影響精神狀態；而皮膚症狀可增加患者壓力和負面情緒，有研究指超過三成患者有焦慮或抑鬱情況，但情緒差又會使濕疹惡化，形成惡性循環。胡惠福指，「如沒有好好控制病情，或會惡化導致紅皮症，皮膚失去保護功能，容易感染細菌、水分流失、體溫下降，沒有及時治理可以致命。」



抑制發炎因子

現時濕疹治療主要分為局部治療和全身性治療，前者包括保濕劑、類固醇藥膏、外用抗生素等，主要針對較輕微患者；後者有口服抗組織胺、口服類固醇、口服免疫抑制劑及光照治療。胡惠福續指，「可是部分藥物會有嚴重副作用，只可短期使用，令中度至嚴重患者難以控病，甚至有人因而放棄治療。」近年在港註冊可用於濕疹的生物製劑，是患者的新選擇，能夠抑制引致濕疹的發炎因子白細胞介素4及白細胞介素13，可大大改善徵狀。

資助減藥費負擔

生物製劑於第三期臨床研究數據中顯示，對於成年患者用藥一年後，65%患者的皮膚狀況有七成半或以上改善，安慰劑組別只有22%；而用藥16星期後，59%人痕癢大減，對照組僅得20%。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業指出，生物製劑藥費昂貴，每月需約1.5萬至2萬元，而且要持續用藥控制病情，「為減輕中度至嚴重患者負擔，惠澤社區藥房推出濕疹藥物資助計劃，合資格人士在資助之下，平均自費購買每5針藥物，即可免費獲得兩針藥物，一年藥費可減少6至8萬元。首年名額100個，之後每年增設100個新名額。」參加者須持有效香港居民身份證、家庭月入少於7萬元、並於公立的專科診所就診或輪候，經醫生臨床診斷適合使用生物製劑。有需要人士可致電2831 3289查詢。