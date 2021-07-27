馬拉松｜緩和運動 5個拉筋動作避免勞損發炎

離開今年渣打馬拉松舉行只剩下不足3個月時間，大家或者已經密鑼緊鼓加緊練習。或者大部分人都已習慣了熱身再做運動，但很多時做完運動後卻沒有好好的做緩和運動(或稱收操/Cool down)。

拉筋加快恢復

緩和運動的好處是，讓你的恢復加快，減少遲發性肌肉痠痛，便可以持續訓練，令自己有更大進步。另一方面，若忽略緩和運動，雖然壞處未必即時浮現，但運動後繃緊的肌肉沒有得到及時的紓緩，時間長了也許會引致勞損和痛症，例如小腿太繃緊致阿基里斯腱發炎疼痛，又或足底筋膜炎等，這些傷害除了影響訓練進度，亦可能隨時完結運動生涯！所以運動後必須做緩和運動，重要性甚至比熱身有過之而無不及。

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慢走拉筋再敷冰

針對長跑，緩和運動其實很簡單，只要慢慢走10分鐘，再為訓練的肌肉充分作靜態伸展便可，情況許可更可再以冰敷或用冷水沖或浸泡下肢1至3分鐘。而伸展可以參考以下動作。

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小腿拉筋

面向牆壁距離約兩步站立。 其中一腳踏前一步，雙手扶牆，後腳保持伸直，並感到小腿拉扯。 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。

大腿前方拉筋

手扶牆壁站立。 其中一腳小腿向後提起，手捉住腳踝。身體和大腿盡量保持成一直線，至大腿前方感到拉扯。 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。

大腿後方拉筋

先雙腳前伸坐下，收回一隻腳，腳掌放於另腳大腿內側。 保持腰背挺直，手盡量向直腳腳尖伸前，直至大腿後方感覺拉扯。 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。

大腿內側拉筋

先坐下，雙腳腳掌合十，盡量貼近身體。 兩邊膝頭盡量往下貼地，至大腿內側感覺拉扯。 維持動作約30秒，做2至3次。

臀部拉筋

先躺下，然後如蹺腳般將伸展一方的小腿橫放於另一大腿之上。 雙手抱住大腿後方並拉向身體，直至臀部感覺拉扯。 維持動作約30秒，換邊再做。左右邊各做2至3次。

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