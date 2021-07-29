馬拉松｜5種訓練方式 提升長跑耐力速度

為迎接10月舉行的馬拉松賽事，相信不少人已積極備戰，爭取時間訓練。不過，只是單純地持續地跑，或者可以幫助你完成賽事，但往後要再有進步，就應該科學化地加入不同的跑步訓練方法，全面提升身體的長跑能力！

長課

此方法用於提升帶氧耐力，而且讓身體可以增加使用脂肪作為能量來源的比例，減少使用醣分，即相對地增加能量儲備，減少馬拉松到中後段出現「撞牆」的機會。練習的強度應為60%至80%最大心跳率，以較慢的速度連續跑45分鐘至120分鐘或以上，新手可以跑較短時間。

節奏跑

除了建立自己的節奏外，此訓練方法也可提高乳酸閾值，可說是推遲無氧能量系統的介入，以及提升了自身分解乳酸的速度，好處是可減少疲勞感覺，自然跑得更遠，以及可更長時間維持一定速度，提升成績。練習強度為80%至90%最大心跳率，連續跑30分鐘。進階人士可以間歇形式作此訓練。

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高強度間歇跑

適合進階跑手，可以提升最大攝氧量，即每吸一口氣可用到多的氧，產生更多能量，即可直接提升速度。練習強度可高達95%最大心跳率，常見方法是跑200至1,000米，重複6至10次，組間休息時間與訓練時間約1:1。

法特萊克訓練法

作用是提升比賽的適應能力，而做法是將不同的訓練方法結合同時練習，讓你在真正比賽的起跑階段、主要跑手群或者前路暢通無阻時，速度變換更流暢。練習強度約為75%至90%最大心跳率。

恢復跑

用於高強度訓練之後一日，作少於45分鐘的慢跑，這有助加快身體回復，更早投入下一次訓練。強度宜維持於70%最大心跳率以下，輕鬆完成。

當然，知道不同的訓練方法之後，下一步是如何組合並建立訓練計劃，有需要不妨向專業長跑教練諮詢。

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