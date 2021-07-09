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10個壞習慣 加重濕氣易生病
1 小時前
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濕氣濕邪重口味啤酒生冷瓜果凍飲睡眠不足運動少沒有擦乾汗水環境不通風沖涼後沒有及時弄乾
10個壞習慣 加重濕氣易生病
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夏天經常流汗，但往往沒有擦乾汗水，又或被雨淋濕後沒有弄乾衣服，便去吹風扇冷氣，就容易令濕邪有機可乘。(互聯網圖片)

在中醫角度，濕邪積聚是致病的禍根之一，而以下10個日常習慣就容易令身體積聚濕氣，是時候檢視一下自己的生活，再從根本著手驅走濕滯！

1. 重口味：經常食用肥甘厚味的食物，不止難消化，也會傷害脾胃，影響運化功能及營養吸收，濕氣亦更容易囤積。

2. 飲啤酒：啤酒是助濕之品，故濕氣重的人切記要少沾酒類。

3. 愛吃生冷瓜果：西瓜、荔技等夏天當造的生果，美味可口，但若吃得太多就可能會幫助濕毒入體，故此進食時份量要有節制。

4. 愛喝凍飲：天氣熱，凍飲及雪糕等特別受歡迎，但生冷食物和飲料會窒礙腸胃消化和吸收滯，為外邪創造入侵機會。

5. 睡眠不足：睡不夠可產生氣虛，導致精神萎靡不振，而睡得好就能身體更輕盈，也更能抵抗外邪侵襲。

6. 坐得多，郁得少：運動愈少，身體更容易出現沉重及無力等濕重表現，其實適量的運動可以促進身體功能運作，並透過出汗加速排濕。

7. 沒有擦乾汗水：夏天經常流汗，但往往沒有擦乾汗水，又或被雨淋濕後沒有弄乾衣服，便去吹風扇冷氣，就容易令濕邪有機可乘。

8. 環境不通風：中醫認為外在的濕氣可以誘發內濕，故此潮濕、陰冷的環境可令人體濕氣上升，所以要保持室內容氣流通，避免濕氣積聚。

9. 洗好頭或沖涼後沒有及時弄乾：無論是洗頭或洗澡後，都要擦乾頭髮和身體，否則濕氣很容易會藉由濕濕的頭髮和皮膚進入體內，導致身體濕重。

10. 經常玩水：游水或在沙灘玩耍後，身體被水濕透應盡快更換乾爽的衣服，避免外濕對身體造成影響。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/10個壞習慣-加重濕氣易生病-276507
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