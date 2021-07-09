10個壞習慣 加重濕氣易生病

在中醫角度，濕邪積聚是致病的禍根之一，而以下10個日常習慣就容易令身體積聚濕氣，是時候檢視一下自己的生活，再從根本著手驅走濕滯！

1. 重口味：經常食用肥甘厚味的食物，不止難消化，也會傷害脾胃，影響運化功能及營養吸收，濕氣亦更容易囤積。

2. 飲啤酒：啤酒是助濕之品，故濕氣重的人切記要少沾酒類。

3. 愛吃生冷瓜果：西瓜、荔技等夏天當造的生果，美味可口，但若吃得太多就可能會幫助濕毒入體，故此進食時份量要有節制。

4. 愛喝凍飲：天氣熱，凍飲及雪糕等特別受歡迎，但生冷食物和飲料會窒礙腸胃消化和吸收滯，為外邪創造入侵機會。

5. 睡眠不足：睡不夠可產生氣虛，導致精神萎靡不振，而睡得好就能身體更輕盈，也更能抵抗外邪侵襲。

6. 坐得多，郁得少：運動愈少，身體更容易出現沉重及無力等濕重表現，其實適量的運動可以促進身體功能運作，並透過出汗加速排濕。

7. 沒有擦乾汗水：夏天經常流汗，但往往沒有擦乾汗水，又或被雨淋濕後沒有弄乾衣服，便去吹風扇冷氣，就容易令濕邪有機可乘。

8. 環境不通風：中醫認為外在的濕氣可以誘發內濕，故此潮濕、陰冷的環境可令人體濕氣上升，所以要保持室內容氣流通，避免濕氣積聚。

9. 洗好頭或沖涼後沒有及時弄乾：無論是洗頭或洗澡後，都要擦乾頭髮和身體，否則濕氣很容易會藉由濕濕的頭髮和皮膚進入體內，導致身體濕重。

10. 經常玩水：游水或在沙灘玩耍後，身體被水濕透應盡快更換乾爽的衣服，避免外濕對身體造成影響。