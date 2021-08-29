4款自製飲品 隔日飲1杯助去水腫

女士們都怕水腫，有時早上起來見到浮腫的臉蛋，連自己也嚇一跳！「斬腳指，避沙蟲」莫非不想水腫就不飲水？當然不行，即使踏入秋天，氣溫仍然甚高，更需要補充足夠水分去維持身體運作。其實只要注意飲水方法，例如早上起床要飲水、每次不要灌太多、最好飲常溫水等，都有助促進代謝，預防水腫。

今次小編介紹4款有助去水腫的自製飲品，幫大家補水而不會水腫。

1. 茯苓澤瀉水：準備茯苓3克、澤瀉3克，清洗後放入500毫升的水中，細火煮滾後焗5分鐘。茯苓性味溫和，適合用於調整全身性水腫。要留意澤瀉利水力道較強，故飲用前最好先諮詢中醫看體質是否適合飲用。

2. 薏仁水：薏仁10克加500毫升水煮半小時熄火，攤涼後濾走薏仁只飲水，薏仁則可與米同煮作主食。薏仁水既美肌作用也幫助排水，早上飲用效果更好。晚上飲用就可能引起夜尿頻繁，而薏仁性寒，不宜長期飲用，孕婦及手足冰冷體質者更不宜多飲。

3. 車前子薏仁水：車前子30克、薏仁15克放入紗布袋中，加入800毫升水煮半小時，便可飲用。車前子及薏仁也有利尿消腫、瀉熱的功效，但屬性均為偏寒，不能大量飲用，以免造成腹瀉等不適。

4. 三豆水：綠豆、紅豆、黑豆各40克，加入2公斤水，以大火煮滾後轉細火煮半小時，過濾豆後只飲豆水。綠豆清熱消暑但偏寒、紅豆清熱消腫、黑豆則補腎清熱，三豆同用能溫和地排除體內多餘水分。