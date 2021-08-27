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HIV｜感染病毒 等於患愛滋病？
4 小時前
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HIV愛滋病免疫系統伺機性感染
HIV｜感染病毒 等於患愛滋病？
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HIV｜感染病毒 等於患愛滋病？

一聽到HIV，不少人都即時與愛滋病劃上等號。而事實上，HIV的中文名為人類免疫缺乏病毒，也可以稱為愛滋病毒，不過要明白到，感染了相關病毒，會攻擊人類免疫系統使之不能正常運作。至於愛滋病，則是後天免疫力缺乏症(AIDS)，即沒有免疫力之後而出現的感染。感染HIV不一定即時發病，要出現病症，才算是愛滋病。

 

HIV分一型和二型

HIV是一種潛伏期極長的病毒，可達10年之久，因此愛滋病病毒抗體/抗原測試都會設有3個月空窗期，這時間的檢測結果未能作準。HIV病毒分開一型和二型，多數國家的HIV感染為一型，估計由黑猩猩的猴免疫缺陷病毒跨種感染人類，而超過九成的HIV感染者會在10至12年內發病成為愛滋病患者；至於HIV二型則可能由烏白眉猴的另一種猴免疫缺陷病毒跨種感染而來，目前主要在非洲西部傳播，不過感染後大多數不會引起病症。

 

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HIV病毒會破壞免疫系統，繼而引發伺機性感染。

HIV破壞免疫系統

HIV病毒破壞人體免疫系統，之後便可能出現伺機性感染或者出現腫瘤，成為愛滋病患者。當中常見的伺機性感染例如有弓形體感染腦炎、巨細胞病毒感染視網膜炎、念珠菌感染、肺囊蟲肺炎等。若沒有接受適當的治療，愛滋病患者發病後可能只剩6至19個月壽命。不過，如採用適當療法如知名的「雞尾酒療法」等，可減低HIV減染者和AIDS患者死亡率達八成。

 

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日常生活不會傳染HIV

HIV病毒主要透過性接觸、血液接觸以及母嬰傳播傳染，因此日常生活、共用洗手間，甚至擁抱、唾液接觸都不會傳染HIV，毋須過於恐慌而令患者被孤立。

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HIV感染者和愛滋病患者，皮膚或出現紅疹。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/hiv｜感染病毒-等於患愛滋病？-282394
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