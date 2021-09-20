喬布斯逝世10年丨Apple教主之死 揭開神經內分泌腫瘤之謎

本周二10月5日是Apple創辦人喬布斯(Steve Jobs)逝世10年，蘋果官方為教主開設「一同懷緬Steve」專頁，又發布「我們永遠的Steve」影片，回顧及紀念教主畢生的成就。這位改變全球手機和電腦生態的天才，在2011年10月5日因位於胰臟的「胰神經內分泌瘤」而離世，享年56歲。到底甚麼是「神經內分泌瘤」？為何它能奪去教主性命？

無聲無息 喬布斯患上罕見胰神經內分泌瘤

根據報道，教主早在2003年10月，於一次例行的腎臟和輸尿管檢查中，被醫生無意中發現了他在胰臟出現罕見的胰神經內分泌瘤。原本醫生建議他以手術切除腫瘤，但喬布斯當時卻選擇接受9個月的替代療法來阻止癌症發展，惟結果不奏效。延至2004年9月才接受手術，可惜術後發現癌細胞至轉移至肝臟。直至2008年更被確診癌細胞擴散，經過多次治療後仍不敵癌魔於2011年離世。

約佔胰臟癌7%的胰神經內分泌瘤

神經內分泌細胞負責接收來自神經系統的信號，並且作為響應。而神經內分泌腫瘤(簡稱NET)是在神經內分泌細胞中發展的罕見癌症，而最常見的神經內分泌腫瘤之一，正是胰神經內分泌瘤(簡稱PNET)。這種癌症約佔胰臟癌症的7%。由於胰腺中神經內分泌細胞位於一群分泌激素的細胞所組成，名為「胰島」的島狀細胞團，因此，胰神經內分泌瘤又稱為「胰島細胞腫瘤」。

相較其他癌症，本身藏於體內深處的胰臟癌已經難以察覺。然而原來PNET的發病率更低，根據美國癌症協會的數據，2021年全美僅4,200人患病。PNET通常在60歲以上才被診斷出來，而且男性比女性更常見。而如果有吸煙或飲酒習慣、患有糖尿病或胰臟長期發炎，都是患病的風險因素；另外由於PNET難以辨識，可供辨別徵狀包括：咳嗽、氣喘、慢性腹瀉、反覆性胃潰瘍、低血糖嚴重飢餓感、盜汗、熱潮紅、發熱、心悸及皮膚炎等，若果上述情況反覆出現，就必須求醫接受檢查。然而不幸確診，除了手術切除外，還可以化療、激素療法、標靶藥，以及限制腫瘤血液供應的化療栓塞術。

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替代醫學是害死喬布斯的兇手嗎？

前文提及過教主發現患病是，並未即時接受醫生建議做手術，反而進行9個月替代療法，據悉包括有素食、針灸、草藥治療、果汁排毒、清空腸道等，甚至求助通靈師。事後哈佛研究員Ramzi Amri認為喬布斯如沒有拖延這9個月，可能會活得更久；Memorial Sloan Kettering Cancer Center癌症中心主任Barrie R. Cassileth亦認為教主因替代治療而付出性命代價；然而醫學教授David Gorski卻指就算進行替代療法，對壽命的影響仍然很小。替代醫學是否害死喬布斯的兇手，可謂眾說紛紜。由於替代醫學沒有經科學方法收集數據分析的醫療驗證，因此這些聲稱有效的另類治療，往往令患者半信半疑下，最終或會影響治療。