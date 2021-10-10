VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？

今日醫院管理局公布，屯門醫院再發現一名病人確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌(VRE)，並已轉往青山醫院留醫。到底抗萬古霉素腸道鏈球菌是甚麼？在社區又是否容易受感染？

VRE｜具耐藥性的細菌

抗萬古霉素腸道鏈球菌是腸道鏈球菌的一種，特別之處是它帶有耐藥性，能夠對抗萬古霉素這種抗生素。由於萬古霉素是少數能治療某些腸道鏈球菌引起的嚴重感染，因此若由VRE引起的感染便很難治療。而VRE的來源，一般相信是跟用於家畜飼料的抗生素阿伏霉素有關，因為阿伏霉素和萬古霉素十分相似，在大量使用下，令一些細菌出現了耐藥性。

VRE｜透過接觸傳播

VRE一般透過接觸而傳播，如接觸患者的排泄物、傷口、分泌物，又或接觸到已被污染的物件或環境表面等，因此預防上保持個人及環境衛生都十分重要。雖然帶有VRE未必會引起疾病，但免疫系統受損人士則有較大風險出現嚴重感染，如尿道感染、肺炎、菌血症，甚至心內膜炎，可以致命。

VRE｜難以治愈

若受到VRE感染，一般難以治愈，並需要用到非常規抗生素替代治療，或引起很多副作用。而沒有出現感染症狀的帶菌者，則有可能攜帶VRE達數年之久，或可自行將細菌清除而毋須治療。

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