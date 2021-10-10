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VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？
11 小時前
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VRE抗萬古霉素腸道鏈球菌屯門醫院耐藥性萬古霉素腸道鏈球菌阿伏霉素
VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？
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VRE｜中招好難醫 抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？

今日醫院管理局公布，屯門醫院再發現一名病人確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌(VRE)，並已轉往青山醫院留醫。到底抗萬古霉素腸道鏈球菌是甚麼？在社區又是否容易受感染？

 

VRE｜具耐藥性的細菌

抗萬古霉素腸道鏈球菌是腸道鏈球菌的一種，特別之處是它帶有耐藥性，能夠對抗萬古霉素這種抗生素。由於萬古霉素是少數能治療某些腸道鏈球菌引起的嚴重感染，因此若由VRE引起的感染便很難治療。而VRE的來源，一般相信是跟用於家畜飼料的抗生素阿伏霉素有關，因為阿伏霉素和萬古霉素十分相似，在大量使用下，令一些細菌出現了耐藥性。

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VRE的耐藥性被認為是由家畜飼料中的抗生素引起。

VRE｜透過接觸傳播

VRE一般透過接觸而傳播，如接觸患者的排泄物、傷口、分泌物，又或接觸到已被污染的物件或環境表面等，因此預防上保持個人及環境衛生都十分重要。雖然帶有VRE未必會引起疾病，但免疫系統受損人士則有較大風險出現嚴重感染，如尿道感染、肺炎、菌血症，甚至心內膜炎，可以致命。

 

VRE｜難以治愈

若受到VRE感染，一般難以治愈，並需要用到非常規抗生素替代治療，或引起很多副作用。而沒有出現感染症狀的帶菌者，則有可能攜帶VRE達數年之久，或可自行將細菌清除而毋須治療。

 

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屯院再多3男病人染抗萬古霉素腸道鏈球菌

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屯門醫院最近出現多宗有關VRE的個案。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/vre｜中招好難醫-抗萬古霉素腸道鏈球菌係乜？-288652
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