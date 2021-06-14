【HOUSE730搵樓大本營】套名買樓變首置 有乜重點要注意？

本港樓市過往炒風熾熱，政府早年便引入從價印花稅(AVD)，任何持有住宅單位的非首置人士，當購買另一物業時，均需要繳付劃一為樓價15%的印花稅。由於不少夫婦以往以聯名形式購買物業，當他們想添置另一物業時，為免支付高昂的稅項，很多時會選擇把其中一人在聯名物業「甩名」。
「甩名」後的人士回復首置身份，並能以遠低於15%稅率的原有從價印花稅(視乎樓宇成交價格，由0.01%至4.25%不等)買樓。
近親內部轉讓 豁免印花稅
上述在近親之間進行內部轉讓業權的舉動，很多時只屬於形式上的買賣，實際不涉及任何資金，僅純粹業權轉讓，通常由律師辦理手續。由於這種內部轉讓，政府會視為近親之間的資產處理，因此可獲豁免印花稅，只需支付律師樓費用，而甩名的人士便可變回首置客，日後再度買樓時能省掉大量稅項。
物業如有按揭 需交從價印花稅
要注意的是，若物業本身有按揭，情況便有所不同，在辦理「甩名」手續時，雙方需簽署臨時轉讓合約，然後到銀行申請轉按，當銀行批出新按揭金額後，雙方再到律師樓辦甩名手續。
買1000萬單位 慳稅超過112萬
打個比喻，如果一對港人夫婦本身聯名持有物業A，他們打算以1,000萬元購買物業B，若沒有進行其中一人「甩名」的程序，他們需繳交的稅項便高達樓價的15%、即150萬元。
然而，如其中一人已回復首置身份，便只需繳交樓價3.75%，即37.5萬元的從價印花稅，足足節省112.5萬元。
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