三盤周末火拼 推393伙

首│度│開│賣
近期樓市焦點落在一手市場，同樣主打細單位的恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN及桂洪集團紅磡曼翹，均於本周末進行首輪銷售，連同黃竹坑港島南岸揚海，於周末兩日合共推393伙應市。
THE HOLBORN於周日發售128伙，截至昨晚8時，市傳累收逾1,000票，超額認購約6.8倍。實用面積由220至260方呎，包括25伙開放式及103伙一房。扣除最高6%優惠，折實售價由580.826萬至803.418萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元；當中124伙折實售價低於800萬元。
傳多家大行拒曼翹樓花按揭
曼翹將於明日盡推全盤130伙首輪發售，消息指累收逾8,000票，超額逾60倍。不過市傳多間大型銀行拒接受曼翹的樓花按揭申請，意味買家除可選建築期付款外，若選用即供付款或要「一次過」支付全數樓價。桂洪回應指，一直與銀行緊密聯絡協調按揭及財務安排，大部分銀行均願意為項目提供現樓按揭(即建期按揭)，而買方於簽署正式買賣合約後可向發展商提出轉換付款辦法，建議買家選擇付款辦法前清楚了解財務狀況及按揭安排，揀選合適付款辦法。
曼翹樓花期長約10個月，45天即供及建期付款計劃分別為減樓價8%及6%，若連同其他優惠總折扣分別為18%及16%，即兩者相差僅兩個百分點，有業界人士指，由於近期有新盤出現延遲交樓及被取消預售樓花情況，令銀行對小型發展商的樓花按揭取態轉為審慎。桂洪自2002年推售北角和富豪庭後，近19年來再推盤應市，曼翹首批折實售價由331.8萬元起，屬近3年市區新盤最低入場價。明日開賣的130伙折實售價由331.8萬至908.2萬元，折實呎價由17,281元至28,016元。
由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的港島南岸第二期揚海明日發售135伙，今日截止收票。是次發售單位包括5號價單的133伙，涉一至四房，扣除最高20%優惠，折實售價由1,004.4萬元起，折實呎價由31,388元起，折實平均呎價36,590元。
THE HENLEY III下周一次輪賣81伙
恒地啟德THE HENLEY III昨公布，下周一次輪發售81伙，以最高5%折扣優惠計，折實售價由615.98萬元起。項目截至昨日暫累收1,208票，超額認購約14倍。