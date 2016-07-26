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二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交
4 小時前
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樓市樓價二手將軍澳半新盤一房新高破頂海天晉減價元朗溱柏首置客
二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交
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海天晉本月至今暫錄約6宗成交，早已超越上月全月4宗交投量。(陳奕釗攝)

二手暢旺下，樓價挑戰新高！將軍澳有屋苑一房單位造價連環破頂，而元朗亦錄得一宗兩房頂層連天台戶新高成交。

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉一房單位備受買家追捧，樓價月內連環創新高。屋苑6B座中層D室，實用面積約368方呎，採一房間隔，座向東北方，享開揚景致。最初開價800萬元，終減11萬元，以789萬元成交，創屋苑分層一房單位樓價新高，折合實用呎價約21,440元。據市場資料顯示，屋苑對上一宗同類高價成交於昨日錄得，一伙實用面積同屬約368方呎的6B座高層D室，以788萬元易手，折合實用呎價約21,413元。

據悉，原業主於2016年4月以463.6萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利325.4萬元或約70%離場。至於屋苑本月至今暫錄約6宗成交，早已超越上月全月4宗交投量，平均實用呎價約20,935元。

首置家庭客睇樓一周入市溱柏

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，下半年樓市進一步轉旺，買家怕遲買更貴，入市態度十分積極。元朗溱柏10座高層C室，實用面積約559方呎，兩房連儲物房間隔，附連約259方呎天台。原叫價790萬元，僅微減2萬元，以788萬元成交，折合實用呎價約14,097元，創屋苑兩房售價新高。

買家為家庭客，首次置業，鍾情上址間隔四正實用，樓齡亦新，睇樓一星期速決定入市單位。原業主於2014年3月以504.2萬元一手購入單位，現沽出單位，帳面獲利283.8萬元或約56%。至於溱柏本月累錄17宗成交，追平上月，平均實用呎價約1.3萬元。

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溱柏本月累錄17宗成交，追平上月，平均實用呎價約1.3萬元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交-278056
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