地產
二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交
4 小時前
二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交
二手暢旺下，樓價挑戰新高！將軍澳有屋苑一房單位造價連環破頂，而元朗亦錄得一宗兩房頂層連天台戶新高成交。
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉一房單位備受買家追捧，樓價月內連環創新高。屋苑6B座中層D室，實用面積約368方呎，採一房間隔，座向東北方，享開揚景致。最初開價800萬元，終減11萬元，以789萬元成交，創屋苑分層一房單位樓價新高，折合實用呎價約21,440元。據市場資料顯示，屋苑對上一宗同類高價成交於昨日錄得，一伙實用面積同屬約368方呎的6B座高層D室，以788萬元易手，折合實用呎價約21,413元。
據悉，原業主於2016年4月以463.6萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利325.4萬元或約70%離場。至於屋苑本月至今暫錄約6宗成交，早已超越上月全月4宗交投量，平均實用呎價約20,935元。
首置家庭客睇樓一周入市溱柏
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，下半年樓市進一步轉旺，買家怕遲買更貴，入市態度十分積極。元朗溱柏10座高層C室，實用面積約559方呎，兩房連儲物房間隔，附連約259方呎天台。原叫價790萬元，僅微減2萬元，以788萬元成交，折合實用呎價約14,097元，創屋苑兩房售價新高。
買家為家庭客，首次置業，鍾情上址間隔四正實用，樓齡亦新，睇樓一星期速決定入市單位。原業主於2014年3月以504.2萬元一手購入單位，現沽出單位，帳面獲利283.8萬元或約56%。至於溱柏本月累錄17宗成交，追平上月，平均實用呎價約1.3萬元。
相關新聞：樓市故事｜業主減價助上車！年輕夫婦如願買將軍澳露台戶
相關新聞：樓市新聞｜將軍澳再錄破頂成交！呎價刷新兩個月前紀錄
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手破頂｜僅隔1日！將軍澳半新盤一房錄新高成交-278056