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二手蝕讓｜北角四房勁蝕471萬離場！單位享全煙花海景
18 小時前
二手蝕讓｜北角四房勁蝕471萬離場！單位享全煙花海景
二手交投活躍之際，北角維港頌再出現蝕讓成交個案。中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南表示，單位為1座中層A室，實用面積約1,503平方呎，四房雙套間隔，坐享全煙花海景，以5,000萬元易手，折合平均實用呎價約33,267元。
買家屬用家，區內只有少數屋苑有四房雙套大單位供應，包括柏蔚山及柏傲山，當中只有維港頌享有全煙花海景。原業主於2018年3月以5,471萬元買入單位，持貨約3年，帳面蝕471萬元。
屋苑今年逾80%交投屬蝕讓
翻查資料，今年2月屋苑7座中層B室，實用面積約1,317方呎，四房連工人房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以4,950萬元承接，實用面積呎價約37,585元。據了解，原業主於2017年4月以5,424萬元購入單位投資，帳面蝕474萬元。
市場消息指，維港頌今年暫錄約6宗二手成交，當中5宗要蝕讓離場，比率高達約83%，「損手」幅度介乎約7%至16%，僅得1宗帳面賺約4%。
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