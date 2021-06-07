地產
二手速遞｜用家入市！太古城兩房則王1180萬成交
2021-06-07
二手速遞｜用家入市！太古城兩房則王1180萬成交
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城廬山閣中層C室，實用面積約589方呎，兩房則王間隔，向正南及望街景。上月中原叫價1,195萬元，最終獲用家以1,180萬元承接，折合平均實用呎價約20,034元，屬市價成交。原業主於1997年6月以435萬元買入單位，持貨24年，帳面獲利745萬元或約1.7倍離場。
高層園景三房套呎售近2.2萬
另外，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀透露，太古城昨日單日連錄4宗成交後，再錄得一宗三房套成交，太古城6月至今暫錄得11宗成交，平均實用呎價約20,700元。
張光耀指，太古城銀星閣高層E室，實用面積約749方呎，三房套間隔，望高層園景，以1,645萬元沽出，折合平均實用呎價約21,963元，較本月均實用呎價高6%。
張光耀續指，買家屬用家。原業主於2016年以1,218萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利427萬元，單位升值約35%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜用家入市！太古城兩房則王1180萬成交-270913