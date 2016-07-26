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二手速遞｜SSD期滿即拋！藍籌屋苑三房升值不足百萬
1 小時前
二手速遞｜SSD期滿即拋！藍籌屋苑三房升值不足百萬
樓市氣氛不俗，港九新界各有業主趁滿3年額外印花稅(SSD)期即沽貨離場。當中有藍籌屋苑之一的美孚新邨，利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰表示，屋苑6期恆柏街2號低層C室，實用面積約716方呎，原則三房改三房套連儲物室間隔，望內街景觀，以998萬元沽出，折合實用面積呎價約13,939元。
據悉，原業主於2018年3月以約902萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約96萬元或約11%。郭永峰補充，美孚新邨本月累計10宗二手成交。屋苑現時有約460個單位放售，最低入場價由630萬元起。
馬鞍山薈晴減價近5%沽
此外，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣稱，馬鞍山薈晴1座頂層戶，實用面積約337方呎，屬一房兩廳間隔，連約256方呎天台，座向西北望開揚景。原叫價700萬元，放盤4個月，減價32萬或約4.6%，至668萬元易手，實用面積呎價約19,822元。
據了解，原業主於2018年3月購入上址，當時作價556萬元，持貨逾3年至今沽售，帳面賺112萬元或約兩成離場。
筲箕灣香苑大廈獲換樓客承接
港島區方面，中原杏花邨第二分行高級分行經理鄭俊輝指，筲箕灣香苑大廈低層B室，實用面積約388方呎，兩房間隔，坐享山景，以500萬元成交，折合平均實用呎價約12,887元。
鄭俊輝透露，買家屬於同區換樓客，見單位呎價低水，環境清幽，私隱度高，即入市自用。原業主於2018年以380萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利120萬元，單位期內升值約32%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜ssd期滿即拋！藍籌屋苑三房升值不足百萬-275238