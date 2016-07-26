今日二手｜新盤向隅客回流 呢區交投旺兼錄破頂成交！

新盤熱銷過後，大量向隅客回流二手市場入市，其中天水圍新盤成功售出逾千伙，並帶動元朗區二手交投急增，昨日單日更連錄9宗買賣成交，包括有兩房以新高價售出，且造價仲高過荃灣三房。
尚豪庭兩房減價後仍破頂
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗尚豪庭錄得高價成交，2座高層C室兩房，實用面積約512方呎，減價5萬元，以780萬元沽出，創屋苑兩房單位造價新高，折合實用呎價約15,234元。原業主於2011年4月以400.9萬元購入單位，持貨10年轉售，帳面獲利379.1萬元或約95%。
區內換樓客千萬承接朗屏8號
此外，朗屏8號5座中層H室，實用面積約700方呎，三房套房間隔，設有梗廚。原叫價1,050萬元，議價後減20.2萬元，以1,029.8萬元沽出，平均實用呎價約14,711元。買家為區內換樓客，鍾情單位闊落實用，景致開揚，加上坐落於西鐵站上蓋，交通方便，迅速拍板購入作新居。原業主於2018年5月以850萬元一手購入單位，持貨3年轉售，帳面賺179.8萬元或約21%。
泉薈兩房7年升值71%
利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-教育路一行高級經理張家偉透露，泉薈2座中高層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以680萬元易手，折合實用面積呎價約13,178元。據悉，原業主於2014年10月以約398萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約282萬元或約71%離場。張家偉補充，泉薈現時約有6個放盤提供，最低入場價由680萬元起。
麗城花園三房750萬易主
若以尚豪庭兩房的780萬元成交價，已可於荃灣區買入三房單位，且仲平30萬元。利嘉閣地產皇牌屋苑麗城薈分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣麗城花園2期8座中層B室，實用面積約572方呎，三房間隔，外望享山景，以750萬元沽出，折合實用面積呎價約13,112元。據悉，原業主於2013年10月以400萬元購入單位，持貨至今約8年，現轉手帳面獲利約350萬元或87.5%。
許喜龍稱，屋苑本月累錄7宗二手成交，現時約有15個單位放售，最低入場費675萬元起。