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今日二手｜業主心雄！沙田馬鞍山錄加價成交
9 分前
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今日二手｜業主心雄！沙田馬鞍山錄加價成交
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欣廷軒兩房8年升值約73%。(資料圖片)

新盤市場銷情報捷，連帶二手交投轉旺，部分業主開始心雄決定反價，其中幅度更超過6%，最終仍成功獲買家承接。

欣廷軒放盤僅兩日速沽

沙田欣廷軒鄰近港鐵第一城站，加上會所設施齊備，放盤向來受歡迎。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟指，欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，屬兩房兩廳間隔，望開揚景觀。單位放盤僅兩日，原叫價808萬元，最終反價2萬元，以810萬元沽出，實用面積呎價約19,424元。據了解，原業主於2013年7月購入單位，當時作價468萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利342萬元，單位期內升值約73%。

天宇海三房加價70萬易主

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山天宇海1B座中層C室，實用面積約745方呎，三房兩廳間隔，望遠景。單位放盤1個月，當時叫價1,100萬元，最後加價70萬元或約6.4%，以1,170萬元易主，實用面積呎價約15,705元。據了解，原業主於2010年10月購入單位，當時作價503.7萬元，持貨10年多至今轉售，帳面賺666.3萬元或約1.3倍離場。

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天宇海三房放盤1個月加價至1,170萬元易主。(資料圖片)

迎海兩房860萬沽

至於部分業主輕微減價亦成功促成交易，世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓透露，馬鞍山迎海17座低層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，座向西南望園景。原叫價870萬元，放盤1個月，微減10萬元，以860萬元易手，實用面積呎價約16,830元。據了解，原業主於2015年4月購入單位，當時作價690萬元，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利170萬元，單位期內升值約25%。

富強苑兩房戶呎價逾1.6

市區居屋一向具吸引力，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤指，樂富富強苑E座低層08室，實用面積約401方呎，兩房間隔，座向東面，外望景觀開揚。原開價660萬元，放盤半個月，減價10萬元速獲買家洽購，以650萬元(自由市場價)成交，實用面積呎價約16,209元。據了解，原業主於2008年以165萬元(已補地價)購入單位，持貨13年至今沽出，帳面獲利485萬元，單位期內升值約2.9倍。

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迎海兩房成交實用面積呎價約16,830元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜業主心雄！沙田馬鞍山錄加價成交-282074
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