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今日二手｜港島海景三房破頂沽 用家逾9球買開放式
38 分前
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今日二手｜港島海景三房破頂沽 用家逾9球買開放式
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嘉亨灣三房套折合平均實用呎價約31,887元。(資料圖片)

港島區屋苑二手及租賃放盤均搶手，其中有三房單位新高價沽出，有藍籌屋苑租金回報高達8厘以上。

嘉亨灣三房新高價轉手

中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座極高層B室，實用面積約1,129方呎，三房套間隔，坐享全海景，以3,600萬元易手，折合平均實用呎價約31,887元，創同類新高成交。原業主於2008年6月以2,661萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利939萬元或約35%離場。

用家承接囍匯高層開放式

中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康指，市場剛性需求強及低息環境持續，1,000萬元以內的優質放盤明顯消化速度較快。灣仔囍匯2座高層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，向西，可望少部分海景，以938萬元成交，折合平均實用呎價約26,954元。買家屬於用家，鍾情單位為罕有高層開放式單位，可望海景。原業主於2014年以803萬元買入單位，持貨7年，帳面賺135萬元或約17%離場。

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囍匯開放式7年升值約17%。(資料圖片)

首置客718萬入市北角兩房

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，北角天順樓低層A室，實用面積約474方呎，兩房間隔，座向北面，外望街景，獲區外首置客以718萬元承接，實用面積呎價約15,148元，屬市價水平。據了解，原業主於2016年10月以546萬元購入單位自住，持貨近5年至今沽出，帳面獲利172萬元，單位期內升值約32%。

僑興大廈獲換樓客1060萬承接

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后僑興大廈低層K室，實用面積約815方呎，兩房間隔，座向東南，望街景，獲區外換樓客以1,060萬元承接，實用面積呎價約13,006元，屬市價水平。據了解，原業主於2014年3月以850萬元購入單位自住，持貨逾7年至今轉售，帳面賺210萬元或約25%。

藍灣半島業主與區內客一拍即合租出

至於租賃方面，利嘉閣地產皇牌屋苑藍灣半島一行助理分區經理武秉強透露，小西灣藍灣半島2座中低層A室，實用面積約597方呎，為三房套間隔，外望可享開揚景觀，以24,000元獲承租，折合實用面積呎租約40元。租客為區內客，與業主一拍即合承租。據悉，業主於2007年5月以約338.8萬元購入單位，現租出可享租金回報率約8.5厘。

武秉強補充，藍灣半島本月累錄4宗租賃成交。現時屋苑約有50個租盤提供，最低入場價由兩房戶的月租1.8萬元起。

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藍灣半島現時約有50個租盤提供，最低入場價由兩房戶的月租1.8萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/今日二手｜港島海景三房破頂沽-用家逾9球買開放式-283948
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