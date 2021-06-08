地產
代理動態｜利嘉閣推「假一賠千」 舉報假盤可獲1000元獎金
2021-06-08
代理動態｜利嘉閣推「假一賠千」 舉報假盤可獲1000元獎金
利嘉閣地產於2018年推出「真盤源」，確保盤源是真實委託、真實在售、真實圖片及真實價格。今日公布推出「假一賠千」，若在該行網站及真盤源APP上二手物業買賣樓盤廣告，發現不符合上述四大真實條件，透過真盤源APP作出即時舉報，必須提供最少一項證據及相關資源來源，經調查後確認舉報屬實，舉報者可獲得1,000元獎賞。
公司斥千萬宣傳推廣
利嘉閣地產主席施慧勤表示，籌備逾半年時間，斥約1,000萬元宣傳推廣。為進一步深化真盤源精神及切合市民所需，「假一賠千」獎金總額不設上限，亦不設期限，日後視乎情況再檢討；所有舉報者將於5個工作天內以電郵方式收到舉報結果。她指，「假一賠千」推出目的是解決市場痛點，據該行早前進行調查結果顯示，零受訪者相信網上平台的放盤百分百真確。此外，「釣魚盤」及「影子盤」不良銷售手法仍然存在，故公司願再次肩負起領頭羊角色，為消費者提供最大權益保障。
廖偉強：業務收益料40%增長
另外，利嘉閣地產總裁廖偉強稱，是次延續推行的真盤源「假一賠千」計劃，勢將大幅增加公司品牌在行業內的競爭力，對營業額有正面提速作用，預期在業務收益方面將有約40%的增長，全年達20億元。
他指，該公司二手真盤源網站每月平均瀏覽量，與2018年推出時相比，激增4.5倍；真盤源APP活躍用戶人數增幅高達1.6倍，3年間下載量累計高達逾22萬次；過去12個月，經真盤源APP及網站聯絡代理逾24萬次；而公司二手成交客源，來自真盤源平台佔約13%，推出至今飆升超過2倍。
廖偉強續稱，看好下半年的樓價及租金走勢，全年樓價料升13%，而租金料漲約4.5%。至於豪宅樓價料全年累升約15%，惟租金全年只屬平穩或穩升。
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