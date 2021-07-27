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代理動態｜12個季度新高！中原全線後勤獲發0.75及1.13個月花紅
6 小時前
代理動態｜12個季度新高！中原全線後勤獲發0.75及1.13個月花紅
受著全球量化寬鬆影響，物業仍是大眾賴以抵抗貨幣貶值工具，中原地產於今年第二季繼續創出佳績，公司後勤於2021年第二季繼續獲發放花紅，是連續第49個季度獲發花紅。
住宅部業績創歷史新高
中原地產香港於今年上半年錄得30.23億元的營業額，較去年上半年升近44%，其中住宅營業部上半年成績27億港元，刷新歷來半年度的最佳業績。2021年的第二季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.75個月，主任級或以上1.13個月，是2018年第二季以來，12個季度新高。今年上半年，中原地產後勤可獲發1.32個月花紅，主任級上半年花紅為1.99個月。
目標年底500間分行
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年中原地產於多個一手項目皆取得壓倒性勝利，全賴前線與後勤的合作。下半年，隨著新冠肺炎疫苗接種率不斷上升，本港疫情受控，料8月份多個新盤將趁勢推出，造就另一輪樓市升浪。中原地產對後市抱樂觀態度，將繼續擴充，為客戶提供更完善地產代理服務，目標由現時460間分行增至年底500間。
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