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十大屋苑｜中原利嘉閣企穩雙位數水平 一手續主導大市
20 小時前
十大屋苑｜中原利嘉閣企穩雙位數水平 一手續主導大市
市場焦點續在一手，令本周末十大屋苑交投轉冷，惟仍企穩雙位數水平。
中原地產本周末錄得10宗成交，按周減少2宗或約16.7%，當中半數屋苑零成交，黃埔花園及沙田第一城各錄3宗交投，表現最佳。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末繼續有多個大型新盤應市，周六單日市場已錄逾400宗一手成交，二手市場即時失焦，但各區睇樓氣氛比早前已大有改善，加上部分客源流向二、三線屋苑，藍籌屋苑交投才會略為放慢，相信待各區大型新盤銷售告一段落，客源回流二手市場，交投便會進一步靠穩。
利嘉閣按周減少1宗
據利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄11宗二手成交個案，較上周末的12宗減少1宗或約8%，惟已連續29周穩守在雙位數交投。利嘉閣地產總裁廖偉強指，過去數周，市場焦點持續落於新盤，而整體樓市表現不俗，二手樓價亦在高位爭持，買家仍然在適應價格趨升，而年初至今樓市已消化了不少購買力，新買家需要時間積累。雖然通關暫時未有期，但月中將會實行「回港易」及「來港易」計劃，可望增加兩地人員流動性，對經濟及樓市均為有利，希望其後連同新盤向隅客回流，可一併刺激二手交投回升。
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最好，錄得6宗成交，按周多1宗；九龍區錄得5宗成交，按周上升2宗。至於港島區則未有錄得交投。若以屋苑劃分，以嘉湖山莊表現最佳，錄得3宗成交；其次，黃埔花園、美孚新邨及沙田第一城各自錄得2宗成交；新都城及映灣園各錄得1宗；而太古城、康怡花園、杏花邨及麗港城則暫未錄得交投。
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