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十大屋苑｜中原利嘉閣按周持平 新盤搶客二手拉鋸
2 小時前
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十大屋苑｜中原利嘉閣按周持平 新盤搶客二手拉鋸
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中原稱，本周末黃埔花園錄2宗成交，為表現最佳指標屋苑之一。(莊振邦攝)

一手市場本周末續有新盤開賣，並以上車盤為主，而二手續呈拉鋸局面，中原及利嘉閣本周末十大屋苑不約而同按周持平。代理分析指，二手成交料繼續橫行。

中原：本周末10宗成交 「捧蛋」屋苑收窄至3

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，按周持平，而零成交屋苑收窄至3個，分別為麗港城、新都城及映灣園；而康怡花園、黃埔花園及嘉湖山莊各錄2宗成交，表現最佳。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤積極推售，焦點匯聚於一手市場，二手客源被攤薄，成交量橫行。本周末一手市場錄得約300宗成交，已連續多個周末錄得高成交量，料本月一手成交可達2,000宗，創4個月新高。近期股票市場波動，加上內地調控，影響投資者心理，不少資金轉投物業市場。業主叫價強硬，樓價高位爭持，新盤搶客下，料二手成交繼續橫行。

利嘉閣：本周末錄11宗交投 嘉湖山莊表現最佳

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，綜合該行分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑累錄11宗二手成交個案，與上周末的11宗比較，按周持平，但為連續31周維持在雙位數水平。

他指，市場目前未有利好消息刺激，而近期有多個新盤在市場推售，分攤了部分二手市場的客源，令二手市場暫未有突破性的表現。與此同時，由於二手樓價早前突破歷史高位後，業主叫價持續強硬，而買家仍在適應，令二手交投呈高位爭持局面。然而，市場消費氣氛良好，相信如果樓價再次破頂，可以刺激買家加快入市。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最好，錄得5宗成交，按周減少1宗；九龍區錄得4宗成交，按周減少1宗，而港島區則錄得2宗成交，按周增加2宗。若以屋苑劃分，以嘉湖山莊表現最佳，錄得3宗成交；其次，康怡花園及美孚新邨各自錄得2宗成交；至於新都城、麗港城、沙田第一城及映灣園則各錄得1宗成交；而太古城、杏花邨及黃埔花園暫未錄得交投。

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利嘉閣指，以屋苑劃分，嘉湖山莊於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中表現最好，錄得3宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣按周持平-新盤搶客二手拉鋸-285465
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