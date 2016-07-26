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十大屋苑｜中原利嘉閣本周末齊跌至單位數成交
2 小時前
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十大屋苑｜中原利嘉閣本周末齊跌至單位數成交
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中原本周末以太古城表現最好，錄得2宗成交。(資料圖片)

本周末十大屋苑成交進一步放緩，中原地產公布錄得8宗成交，按周下跌2宗或20%，屬6周新低。

至於利嘉閣地產分行網絡數據顯示，在過去的周末日十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，與上周末的11宗比較，按周回落27%，為新春假期以來，相隔32周後，首度跌穿雙位數水平。

陳永傑：部分買家較為觀望 火炭新盤亦搶客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新盤市場熱鬧，火炭大型新盤即將起動，搶去不少二手上車客源，等待新盤開價再作比較。中原城市指數於高位企穩，部分買家需時間消化及考慮，或轉為觀望，加上內地調控消息，市場上好壞爭持，二手成交短期內平穩發展。

本周末以太古城表現最好，錄得2宗成交；康怡花園、海怡半島、麗港城、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗交投。零成交屋苑維持錄得3個，分別為美孚新邨、黃埔花園及新都城。

廖偉強：料短期內二手交投續於較低水平徘徊

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，二手樓價續於高位徘徊，普遍業主看好樓市前景，議價空間有限，而樓價破頂後令不少買家卻步，買賣雙方對樓價期望差異擴大。再者，近日股票市場波動，中央或出手調控本港樓市，以及多個焦點新盤蘊釀開售等一連串利淡二手樓市消息，令買家入市取態更趨觀望，二手交投進一步放緩。不過，由於本地剛需強勁，雖然交投量下滑，但當中仍不乏大額及新高價成交。在未有利好因素刺激下，料短期內二手交投續於較低水平徘徊，而樓價則繼續穩步上揚。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區表現最好，錄得4宗成交，按周減少1宗；九龍區錄得2宗成交，按周減少2宗，而港島區則錄得2宗成交，按周持平。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，錄得2宗成交；其次，太古城、康怡花園、黃埔花園、美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園各自錄得1宗成交；而杏花邨、麗港城及新都城則暫未錄得交投。

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利嘉閣本周末以沙田第一城表現最佳，錄得2宗成交。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/十大屋苑｜中原利嘉閣本周末齊跌至單位數成交-286285
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