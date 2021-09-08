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名人入市｜董建華1.6億首置嘉慧園 租客變業主
8 小時前
名人入市｜董建華1.6億首置嘉慧園 租客變業主
據土地註冊處資料，前特首、現任全國政協副主席董建華，於上月中以首置名義，斥資約1.6億元購入中半山嘉慧園C座2樓單位，連一個車位。單位實用面積約3,335方呎計，呎價約47,976元。
據悉，董建華是次需支付樓價4.25%的印花稅，涉約680萬元稅項，意味以首置身份入市。至於上址原業主早於1982年以約390萬元購入單位，持貨長達39年，現易手帳面獲利約1.56億元，期內升值約40倍。
董建華透過發言人回應傳媒查詢時稱，於上月購入的嘉慧園C2單位，是他在1997年任特首時期曾被政府租入供其居住，而卸任特首後，他繼續租住該單位，近月得知業主願意出售物業，於是決定買入。至於毗鄰D2單位，同樣由董建華家族持有，據土地註冊處資料，早於1971年以金山輪船有限公司的名義購入，當年作價逾47.6萬元，其後作內部轉讓，目前由PROLUCK ENTERPRISES COMPANY LIMITED持有，公司董事為董建華太座董趙洪娉及其兒子董立均。
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