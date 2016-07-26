名人為伴 配套齊全 Kensington豪宅首推110萬鎊起

持BNO港人移居英國的特許入境安排已於上月中屆滿，但英國物業仍然深受港人歡迎，特別是倫敦的物業更是熱門選擇。位於西倫敦的West Kensington，除有多個著名地標外，亦是名人聚居地，港人於肯辛頓置業，隨時有機會與名人做鄰居。
名校林立配套齊
West Kensington是不少名人，包括威廉王子及凱特王妃、David Beckham、戇豆先生Mr Bean、Elton John等的居住地，在該區置業隨時有機會與名人碰面。區內擁多座地標式建築，如王室宮殿Kensington Palace、文化藝術地標Royal Albert Hall、Natural History Museum等。區內環境靜中帶旺，鄰近歐洲最大型購物中心Westfield London，照顧生活所需，附近亦有Holland Park、Kensington Gardens、Hyde Park等綠化空間和公園，提供休閒舒適的環境。區內是名校林立，如獲英國教育標準局Ofsted評為「Outstanding」級別Holland Park School、Sacred Heart High School等中小學，以及著名私校St Paul's School 和 St Paul's Girls School等。還有全英排名第五的Imperial College London、在藝術學院中排名第一的Royal College of Art和在音樂學院中排名第二的Royal College of Music等，為子女提供優良學習環境。
24伙低密度住宅各具特色
由Mountwood開發的Lexington House，是West Kensington的低密度豪宅，提供24個面積介乎570至2,292方呎的住宅單位，備有一房、兩房、複式及City House等戶型，每戶均裝有Siemens和Miele家電，更設有全屋的comfort cooling，以及所有房間內置的under floor heating，讓住客能體驗冬暖夏涼。由英國著名設計團隊KC+A因應不同單位的圖則而去採用不同的設計，每戶各有特色。分層單位每戶樓底均高2.85m，而City House則是3.25m，單位設有露台或花園。項目提供24小時禮賓服務，設有三個獨立升降機大堂，一梯兩伙，私隱度極高。項目更向每戶提供至少兩個區內泊車證的申請權限，屋苑亦鄰近Barons Court和West Kensington地鐵站，換乘District Line和Piccadilly Line，瞬間到達倫敦核心商業區。
屋苑預計2022年3月落成，售價由110萬鎊至330萬鎊，買家可享999年租賃業權。FMI至匯投資將於8月7及8日（周六、日）假中環文華東方酒店1樓舉辦「倫敦物業展銷會及免費講座」，當天更是屋苑全球首次發售，預訂金£10,000，首期20%。詳情：3468 7299 / 6187 9014(WhatsApp)