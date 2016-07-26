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啟德新盤｜THE HENLEY III原價加推81伙 折實價616萬起
2 小時前
啟德新盤｜THE HENLEY III原價加推81伙 折實價616萬起
本月一手市場氣氛熾熱，發展商乘勢加推單位應市。恒基地產(012)啟德THE HENLEY第三期(THE HENLEY III)由上周六(4日)首輪銷售至今售出72伙，套現約6.6億元。發展商最新加推第3號價單，涉81伙，維持最高5%折扣，折實平均呎價28,803元，較上張2號價單的28,682元，高0.4%，加幅相當溫和。
68伙折實價低於1000萬
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位屬原價加推，以折實價計有68伙樓價低於1,000萬元，料短期內公布銷售安排，部署下周中進行次輪銷售。他稱，現時啟德體育園尚未落成，有機會保留向體育園及海景單位於稍後時間主力推售，亦考慮以現樓形式發售。
最新加推的81伙實用面積由229至778方呎，包括25伙開放式、18伙一房、25伙一房連衣帽間、8伙兩房連衣帽間及儲物房，以及5伙三房套連衣帽間。折實售價由615.98萬至2,543.24萬元，折實呎價介乎25,631元至34,059元。
林達民稱，THE HENLEY正坐落於小學34校網及九龍城區中學校網，區內名校林立，適合不同背景和理念的家庭。
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