大型新盤｜首批至少245伙！Wetland Seasons Bay最快下周初開價

新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期Wetland Seasons Bay昨已上載售樓說明書，副董事總經理雷霆表示，預計於下周初公布首張價單，將涵蓋不少於245伙。
他指，Wetland Seasons Park已完成交付工作，而該項目最新價單內的單位平均呎價為約1.4萬元，而過去大半年本地樓價亦累積不少升幅，Wetland Seasons Bay的定價將參考相關因素，相信將揭起另一股搶購熱潮。
代理總經理胡致遠稱，Wetland Seasons Bay於今日(5日)首度開放示範單位予傳媒參觀，共提供5個示範單位，包括第5A座8樓A9單位之無改動示範單位及經改動示範單位，為三房開放式廚房間隔，實用面積507方呎；第5A座8樓C7單位之無改動示範單位，為兩房連儲物房開放式廚房間隔，實用面積449方呎；第2A座8樓A1單位之無改動示範單位，為兩房開放式廚房間隔，實用面積430方呎；別墅RV11的2樓A單位之無改動示範單位，為四房一套及工作間間隔，實用面積795方呎。
招標推售2伙Wetland Seasons Park特色戶 料造價可創新高
他續稱，第2期Wetland Seasons Park現進入交付階段，有見買家反應理想，故現以招標形式推售第1期Wetland Seasons Park 2伙特色戶，為第21座10樓A2頂層單位及别墅10的3樓及5樓B複式單位，相信單位的造價將創項目新高，料成交呎價達2萬元。
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Wetland Seasons Bay第一期提供1,224伙，由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，30%為三房或以上，預計於明年6月底入伙。