投資者入場執平貨 日本樓割喉式劈價

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日本東京奧運原本可帶動當地樓市再創高峰，然而一場世紀疫症持續近兩年，令奧運延期一年及封閉作賽，直接拖垮日本經濟，去年中新冠肺炎疫情高峰期，日本不論酒店、商舖及住宅更是「一街跳樓貨」，有業內人士指，最差的時期在旅遊熱點有全新落成酒店劈價四成仍乏人問津。然而近月日本樓市漸趨活躍，有基金趁低價大舉掃入日本物業，業內人士指，該行的住宅成交量急增逾三成。
(撰文︰Wendy全球樓行)
專營日本物業B2B的東急livable香港營業代表吳祉澄表示，去年中疫情最嚴重時，對於酒店及Airbnb的民宿物業打擊最大，其中旅遊熱點例如東京、大阪、京都等的酒店物業劈價不斷，有京都的全新落成的酒店劈足四成，更有京都發展商因資金鏈出現問題而面臨倒閉。
疫情成慣性 當地人估最差時刻已過
日本封關令當地旅遊業萎縮，亦有數間酒店物業管理公司倒閉，令投資者不太考慮投資酒店物業。然而疫情已持續近兩年，日本人已習慣了疫情生活，日本內需撐起當地樓市，他指當地住宅成交量按年上升8%至9%，但樓價僅增約2%至3%，至於酒店物業成交量則無升跌，但售價則「回番」兩成左右。他又指，旗下公司已有基金投資者部署大舉掃入東京、大阪等項目，料涉資約30億至60億日圓(約2.1億至4.2億港元)。
Sakura Japan創辦人張明珠指，旗下日本中古住宅成交量按年漲三至四成，但樓價仍未恢復疫情前的水平，但眼見日本奧運已延期一年加上疫情持續，日本人認為最差的時刻已經過去，所以最近當地人積極入市，她亦預計樓市開始逐步回升。
港人800萬大阪掃兩新盤 回報4厘
日本物業資深投資者李先生，在過去6年間，投資進出逾百間日本物業，最近更沽出香港樓，以800萬元買入日本大阪本町兩個全新物業。鍾情投資日本樓的他表示，疫情持續近兩年，日本人已習以為常，日本奧運閉門決賽已成事實，但仍然看好賭場開幕可帶動當地樓價。他又指最近美高梅財團入標大阪賭場，投資達1兆日圓，對日本樓市很樂觀，加上日本樓淨租金回報有4厘，比港樓僅兩厘更為吸引。